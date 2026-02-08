Verlaat ook Edward Still Anderlecht? Coach staat in belangstelling van Engelse club

Anderlecht is op zoek naar een nieuwe coach, maar dat verloopt - naar wat we horen - niet over rozen. Er is een lijst gemaakt met potentiële opvolgers, maar hoe haalbaar die allemaal zijn, moet de komende dagen blijken. En moeten ze daarnaast ook twee nieuwe assistenten aantrekken?

Het was een vraag die Still verraste toen hij voor de microfoon van DAZN-reporter Dave Peters kwam te staan: "Is er interesse voor jou vanuit het buitenland?" Still schudde het hoofd, maar overtuigend was het allemaal niet.

Op zijn persconferentie werd er dan ook over doorgevraagd. Er deden intussen al geruchten de ronde dat de Engelse tweedeklasser Watford hem gecontacteerd zou hebben. Daar hebben ze onlangs afscheid moeten nemen van trainer Javi Garcia, die er zelf de brui aan gaf.

Edward Still zou in beeld zijn bij Watford

Daar hebben ze intussen Will Still, die het goed doet bij Southampton, in het vizier om Garcia op te volgen. Uiteraard zou dan ook Edward Still in beeld komen als assistent van zijn broer, met wie hij al eerder samenwerkte.

Zijn toekomst bij Anderlecht is dan ook onduidelijk, zo gaf hij ook zelf toe. "Interesse is er wel altijd, net zoals bij spelers dat het geval is. Coaches zijn niet gebonden aan een transfermercato. Biglia werd gehaald door Besnik (Hasi), ik werd gehaald door de club."

Vanavond is er de traditionele debriefing van de match en dan zal er meer duidelijkheid moeten komen. "Wij stellen ons uiteraard ook vragen. Hoe gaat de zoektocht en wat zal onze rol zijn? We zullen vanavond horen wat er gaat gebeuren voor de komende weken."