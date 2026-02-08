Verlaat ook Edward Still Anderlecht? Coach staat in belangstelling van Engelse club

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Genk
| Reageer
Verlaat ook Edward Still Anderlecht? Coach staat in belangstelling van Engelse club
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht is op zoek naar een nieuwe coach, maar dat verloopt - naar wat we horen - niet over rozen. Er is een lijst gemaakt met potentiële opvolgers, maar hoe haalbaar die allemaal zijn, moet de komende dagen blijken. En moeten ze daarnaast ook twee nieuwe assistenten aantrekken?

Het was een vraag die Still verraste toen hij voor de microfoon van DAZN-reporter Dave Peters kwam te staan: "Is er interesse voor jou vanuit het buitenland?" Still schudde het hoofd, maar overtuigend was het allemaal niet.

Op zijn persconferentie werd er dan ook over doorgevraagd. Er deden intussen al geruchten de ronde dat de Engelse tweedeklasser Watford hem gecontacteerd zou hebben. Daar hebben ze onlangs afscheid moeten nemen van trainer Javi Garcia, die er zelf de brui aan gaf. 

Edward Still zou in beeld zijn bij Watford

Daar hebben ze intussen Will Still, die het goed doet bij Southampton, in het vizier om Garcia op te volgen. Uiteraard zou dan ook Edward Still in beeld komen als assistent van zijn broer, met wie hij al eerder samenwerkte.

Zijn toekomst bij Anderlecht is dan ook onduidelijk, zo gaf hij ook zelf toe. "Interesse is er wel altijd, net zoals bij spelers dat het geval is. Coaches zijn niet gebonden aan een transfermercato. Biglia werd gehaald door Besnik (Hasi), ik werd gehaald door de club."

Lees ook... Anderlecht heeft nieuwe trainer in het vizier: Nederlander om Hasi op te volgen?
Vanavond is er de traditionele debriefing van de match en dan zal er meer duidelijkheid moeten komen. "Wij stellen ons uiteraard ook vragen. Hoe gaat de zoektocht en wat zal onze rol zijn? We zullen vanavond horen wat er gaat gebeuren voor de komende weken."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KRC Genk
Edward Still

Meer nieuws

Anderlecht heeft nieuwe trainer in het vizier: Nederlander om Hasi op te volgen?

Anderlecht heeft nieuwe trainer in het vizier: Nederlander om Hasi op te volgen?

16:53
1
Edward Still hekelt arbitrage na discutabele goal": "We zijn er absoluut niet mee akkoord" Reactie

Edward Still hekelt arbitrage na discutabele goal": "We zijn er absoluut niet mee akkoord"

16:13
14
Franky Van der Elst looft twee Genk-spelers en wil ook nog wat kwijt over Nicky Hayen

Franky Van der Elst looft twee Genk-spelers en wil ook nog wat kwijt over Nicky Hayen

16:30
Van kwaad naar erger: dit heeft Tristan Degreef te zeggen na nieuwe nederlaag van Anderlecht

Van kwaad naar erger: dit heeft Tristan Degreef te zeggen na nieuwe nederlaag van Anderlecht

16:00
3
Doodziek Anderlecht gaat nu ook in Limburg kopje onder en pakt 5 op 24, Genk op één punt van top zes

Doodziek Anderlecht gaat nu ook in Limburg kopje onder en pakt 5 op 24, Genk op één punt van top zes

15:23
LIVE: Union resoluut op zoek naar winnende treffer Live

LIVE: Union resoluut op zoek naar winnende treffer

17:39
LIVE Club Brugge zonder zieke Tzolis en Vermant, Teuma afwezig bij Standard Live

LIVE Club Brugge zonder zieke Tzolis en Vermant, Teuma afwezig bij Standard

17:35
🎥 Anderlecht zal spijt hebben: Luis Vazquez scoort prachtig doelpunt bij Getafe

🎥 Anderlecht zal spijt hebben: Luis Vazquez scoort prachtig doelpunt bij Getafe

17:30
1
Standard krijgt zware klap te verwerken vlak voor topper tegen Club Brugge

Standard krijgt zware klap te verwerken vlak voor topper tegen Club Brugge

15:30
7
Opvallend: Marseille is nog altijd niet bekomen van wedstrijd tegen Club Brugge

Opvallend: Marseille is nog altijd niet bekomen van wedstrijd tegen Club Brugge

15:00
Schade bij Tobe Leysen valt niet mee: OH Leuven komt met belangrijke update na stevige botsing

Schade bij Tobe Leysen valt niet mee: OH Leuven komt met belangrijke update na stevige botsing

14:30
"Dat gaat Leko niet snel meer proberen": vindt Club Brugge oplossingen tegen Standard?

"Dat gaat Leko niet snel meer proberen": vindt Club Brugge oplossingen tegen Standard?

14:00
KAA Gent komt met meer nieuws over Wilfried Kanga na zware botsing: dit is er aan de hand

KAA Gent komt met meer nieuws over Wilfried Kanga na zware botsing: dit is er aan de hand

13:30
LIVE: Genk op zoek naar top zes, Anderlecht moet het doen zonder zijn metronoom

LIVE: Genk op zoek naar top zes, Anderlecht moet het doen zonder zijn metronoom

10:19
🎥 KAA Gent blijft gefrustreerd achter over ref en VAR na penalty: "Zal het er altijd moeilijk mee hebben" Reactie

🎥 KAA Gent blijft gefrustreerd achter over ref en VAR na penalty: "Zal het er altijd moeilijk mee hebben"

13:15
3
"Dit aanvaard ik niet": Hans Cornelis is héél duidelijk na nederlaag Charleroi

"Dit aanvaard ik niet": Hans Cornelis is héél duidelijk na nederlaag Charleroi

13:00
Johan Boskamp kijkt op van transfersom die Belgische topclub krijgt

Johan Boskamp kijkt op van transfersom die Belgische topclub krijgt

22:30
3
Tevreden of niet? CEO Genk maakt de tussentijdse balans op van Nicky Hayen

Tevreden of niet? CEO Genk maakt de tussentijdse balans op van Nicky Hayen

08:40
1
Wie of wat kan Anderlecht redden? "Vraag me af of hun plaats in top zes niet in gevaar komt"

Wie of wat kan Anderlecht redden? "Vraag me af of hun plaats in top zes niet in gevaar komt"

21:40
4
Radja Nainggolan doet opvallende uitspraak: "Ik kan dat niveau nog steeds aan"

Radja Nainggolan doet opvallende uitspraak: "Ik kan dat niveau nog steeds aan"

12:30
Michiel Jonckheere wijst de zwakke plek aan van KV Kortrijk: "Dat kan niet"

Michiel Jonckheere wijst de zwakke plek aan van KV Kortrijk: "Dat kan niet"

12:00
LIVE: Antwerp strijdt tussen bekerduels met Anderlecht voor top 6 in Mechelen: "Zijn geen schatjes achteraan"

LIVE: Antwerp strijdt tussen bekerduels met Anderlecht voor top 6 in Mechelen: "Zijn geen schatjes achteraan"

10:45
Antonio Conte geeft duidelijke stand van zaken over bankzitter Romelu Lukaku

Antonio Conte geeft duidelijke stand van zaken over bankzitter Romelu Lukaku

11:30
Sterkhouder Charleroi verklaart verrassende keuze van Hans Cornelis tegen Cercle Brugge

Sterkhouder Charleroi verklaart verrassende keuze van Hans Cornelis tegen Cercle Brugge

10:30
Zulte Waregem is klaar voor cruciale weken in de competitie: "Ook Anderlecht staat niet te springen"

Zulte Waregem is klaar voor cruciale weken in de competitie: "Ook Anderlecht staat niet te springen"

10:00
DR Congo schiet opnieuw in actie: twee spelers met de Belgische nationaliteit in het vizier

DR Congo schiet opnieuw in actie: twee spelers met de Belgische nationaliteit in het vizier

11:00
LIVE Club Brugge-Standard: Veert blauw-zwart weer recht of kunnen de Rouches verrassen?

LIVE Club Brugge-Standard: Veert blauw-zwart weer recht of kunnen de Rouches verrassen?

09:45
'Club Brugge ruikt jackpot: Engelse topclub mengt zich in strijd om sterkhouder'

'Club Brugge ruikt jackpot: Engelse topclub mengt zich in strijd om sterkhouder'

09:30
5
"Een natte droom": held van Cercle Brugge door het dolle heen na spektakelzege bij Charleroi

"Een natte droom": held van Cercle Brugge door het dolle heen na spektakelzege bij Charleroi

09:00
Onur Cinel klopt zich op de borst na spektakelzege bij Charleroi: "Dáárom ben ik heel trots"

Onur Cinel klopt zich op de borst na spektakelzege bij Charleroi: "Dáárom ben ik heel trots"

08:20
3
Genk-sterkhouder duidelijk: "Ik had liever tegen het Anderlecht van Hasi gespeeld"

Genk-sterkhouder duidelijk: "Ik had liever tegen het Anderlecht van Hasi gespeeld"

07/02
Hersenschuddingen, breuken? Planet Group Arena schrikt door botsing Leysen en Kanga: dit zijn eerste indrukken Reactie

Hersenschuddingen, breuken? Planet Group Arena schrikt door botsing Leysen en Kanga: dit zijn eerste indrukken

23:58
Discutabele fase in Charleroi-Cercle Brugge: "Ik ben het niet eens"

Discutabele fase in Charleroi-Cercle Brugge: "Ik ben het niet eens"

06:30
3
Vreemd gerucht in Turkije: "Domenico Tedesco heeft Romelu Lukaku geweigerd"

Vreemd gerucht in Turkije: "Domenico Tedesco heeft Romelu Lukaku geweigerd"

07:00
6
Strijd voor Play-off 1 helemaal open: na Charleroi laat ook KAA Gent van zijn pluimen, OHL pakt kostbare zege

Strijd voor Play-off 1 helemaal open: na Charleroi laat ook KAA Gent van zijn pluimen, OHL pakt kostbare zege

22:49
"Hij waakt erover": waarom Hairemans van cruciaal belang kan worden in play-offs (en bekerfinale)

"Hij waakt erover": waarom Hairemans van cruciaal belang kan worden in play-offs (en bekerfinale)

23:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 1-3 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 2-1 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 18:30 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 19:15 Antwerp Antwerp

Nieuwste reacties

TIGERMANIA TIGERMANIA over Standard krijgt zware klap te verwerken vlak voor topper tegen Club Brugge Standard 2.0 Standard 2.0 over Club Brugge - Standard: - Joe Joe over KRC Genk - Anderlecht: 2-0 Joe Joe over 🎥 Anderlecht zal spijt hebben: Luis Vazquez scoort prachtig doelpunt bij Getafe Obiku Obiku over Van kwaad naar erger: dit heeft Tristan Degreef te zeggen na nieuwe nederlaag van Anderlecht Borak Borak over Anderlecht heeft nieuwe trainer in het vizier: Nederlander om Hasi op te volgen? wilmabar123 wilmabar123 over Edward Still hekelt arbitrage na discutabele goal": "We zijn er absoluut niet mee akkoord" Farmatwin Farmatwin over 'Club Brugge ruikt jackpot: Engelse topclub mengt zich in strijd om sterkhouder' Dirk ie Dirk ie over Verschrikkelijk nieuws na spektakelmatch Patro Eisden-Jong Genk: zware blessure na "doodschop" NikiSan NikiSan over K Beerschot VA - Club Brugge NXT: 2-1 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved