LIVE: Union verdiend op voorsprong!

87

Komt La Louvière nu nog met een slotoffensief? Een doelpunt voor de bezoekers hangt niet meteen in de lucht...



82

Guilherme zet zijn fout recht!

Union komt oververdiend op voorsprong! De bal komt na een inworp van Mac Allister via het hoofd van Sykes in de voeten van Guilherme. De Braziliaan controleert goed, draait weg van zijn tegenstander en trapt de bal nadien mooi in de benedenhoek.



82

Promise David

Mateo Biondic





82

Rob Schoofs

Adem Zorgane





80

Guilherme krult de bal heerlijk naar de verste hoek maar het leer gaat net over het doel en een zwevende Peano.



78

Peano pakt uit met een goede redding met het hoofd. Promise David gebruikt zijn sterke lichaam om zijn verdediger af te houden en trapt van kortbij hard op doel. Daar maakte Peano zich goed breed en riskeerde hij lijf en leden om het tegendoelpunt te vermijden.



77

Majeed Ashimeru komt tussen de lijnen. De huurling van Anderlecht maakt zijn eerste minuten onder Frédéric Taquin.



76

Owen Maës

Majeed Ashimeru





76

Jerry Afriyie

Cristian Makaté





70

Gele kaart voor Jerry Afriyie





68

Opnieuw een kans voor Union! Leysen trapt eerst hard op de borst van Peano en in de herneming probeert Mac Allister het met een halve omhaal. De acrobatische poging van de Argentijn gaat net naast.



68

Fuseini legt een lange bal terug op Promise David die vrij staat op de rand van het strafschopgebied. De spits raakt de bal niet goed en die gaat enkele meters naast.



63

Thierry Lutonda

Samuel Gueulette





63

Ait El Hadj net naast!

Peano gaat opnieuw in de fout! Zijn uittrapt wordt onderschept door Promise David. Die legt het leer goed tot bij Ait el Hadj maar zijn puntertje gaat een half metertje naast het lege doel.



60

Besfort Zeneli

Anouar Ait El Hadj





60

Raul Florucz

Mohammed Fuseini





56

Florucz kopt de bal goed door tot bij Promise David en die trapt het leer tegen de touwen. De aanvaller stond wel een metertje buitenspel waardoor het feest terecht niet doorgaat.



54

Gele kaart voor Louis Patris

Patris trekt Fall aan de arm en werkt hem tegen de grond. Terechte gele kaart.



50

Bijna 2-1!

Peano komt uit doel om een bal te plukken maar valt over zijn eigen verdediger. Promise David kan bij de bal maar de aanvaller ziet zijn schot afgeblokt worden. In tweede instantie komt ook het schot van Mac Allister niet verder dan de borst van Faye.



47

Het werd even warm voor het doel van La Louvière, maar er kwam geen kans uit.



46

Djibril Alain Lamego

Wagane Faye





45+1

Gelijkmaker van Schoofs!

Maisonneuve kopt de bal weg maar die komt in de voeten van Schoofs. De nummer 17 van Union trapt de bal vanop zo'n twintig meter knap in doel. Al zag Peano er hier ook niet helemaal goed uit.



45+1



Doelpunt van Rob Schoofs





45

Een laag getrapt hoekschop komt botsend richting Patris. De flankspeler wil de bal drukken maar zijn schot is te zwak.



45

We krijgen 4 minuten blessuretijd.



42

Wat doet David Hubert tijdens de rust? Ingrijpen lijkt noodzakelijk want Union speelt voorlopig niets klaar...



30

De inworp van Okou is een wapen voor La Louvière. Nu is het Liongola die een verlengde inworp bijna in doel kon koppen, maar Leysen steekt er een stokje voor.



26

Promise David wil een strafschop door een duw in zijn rug, maar die is veel te licht en de aanvaller gaat te makkelijk tegen de grond.



23

Union staat voor een aartsmoeilijke opdracht. De mannen van David Hubert wonnen dit seizoen nog geen enkele wedstrijd waarin ze op achterstand kwamen.



18

Een botsing tussen Liongola en Zeneli zorgt ervoor dat beide teams even met tien verder moeten. Ook Afriyie zit met een pijntje.



15

Na een kwartier spelen heeft Union nog geen enkele kans kunnen creëren. La Louvière had aan één kans genoeg om de voorsprong op het bord te zetten.



10

Lahssaini kan zijn voet zetten tegen een afvallende bal. Zijn volley gaat enkele meters over...



5

La Louvière op voorsprong!

Guilherme werkt een voorzet van Gillot slecht weg. Het leer belandt in de voeten van Jerry Afriyie die zo makkelijk het openingsdoelpunt kan maken.



5



Doelpunt van Jerry Afriyie





2

Union neemt de wedstrijd meteen in handen en eist het balbezit op.



1

De bal rolt!



1

Union SG - La Louvière: 0-0



