Datum: 08/02/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 24

LIVE: Union verdiend op voorsprong!

Op een zonnige zondagnamiddag ontvangt Union La Louvière in het Dudenpark. Chambaere vervangt zoals verwacht de geblesseerde Scherpen in doel bij Union. Ook Raul Florucz, Besfort Zeneli en Schoofs staan aan de aftrap. Bij La Louvière komen Gillot en Maes in het team.

Tijd   87' 54" 
87
 Komt La Louvière nu nog met een slotoffensief? Een doelpunt voor de bezoekers hangt niet meteen in de lucht...
82
 Guilherme zet zijn fout recht!
Union komt oververdiend op voorsprong! De bal komt na een inworp van Mac Allister via het hoofd van Sykes in de voeten van Guilherme. De Braziliaan controleert goed, draait weg van zijn tegenstander en trapt de bal nadien mooi in de benedenhoek.
82
 Vervangen Promise David
Ingevallen Mateo Biondic
82
 Vervangen Rob Schoofs
Ingevallen Adem Zorgane
80
 Guilherme krult de bal heerlijk naar de verste hoek maar het leer gaat net over het doel en een zwevende Peano.
78
 Peano pakt uit met een goede redding met het hoofd. Promise David gebruikt zijn sterke lichaam om zijn verdediger af te houden en trapt van kortbij hard op doel. Daar maakte Peano zich goed breed en riskeerde hij lijf en leden om het tegendoelpunt te vermijden.
77
 Majeed Ashimeru komt tussen de lijnen. De huurling van Anderlecht maakt zijn eerste minuten onder Frédéric Taquin.
76
 Vervangen Owen Maës
Ingevallen Majeed Ashimeru
76
 Vervangen Jerry Afriyie
Ingevallen Cristian Makaté
70
  Gele kaart voor Jerry Afriyie
68
 Opnieuw een kans voor Union! Leysen trapt eerst hard op de borst van Peano en in de herneming probeert Mac Allister het met een halve omhaal. De acrobatische poging van de Argentijn gaat net naast.
68
 Fuseini legt een lange bal terug op Promise David die vrij staat op de rand van het strafschopgebied. De spits raakt de bal niet goed en die gaat enkele meters naast.
63
 Vervangen Thierry Lutonda
Ingevallen Samuel Gueulette
63
 Ait El Hadj net naast!
Peano gaat opnieuw in de fout! Zijn uittrapt wordt onderschept door Promise David. Die legt het leer goed tot bij Ait el Hadj maar zijn puntertje gaat een half metertje naast het lege doel.
60
 Vervangen Besfort Zeneli
Ingevallen Anouar Ait El Hadj
60
 Vervangen Raul Florucz
Ingevallen Mohammed Fuseini
56
 Florucz kopt de bal goed door tot bij Promise David en die trapt het leer tegen de touwen. De aanvaller stond wel een metertje buitenspel waardoor het feest terecht niet doorgaat.
54
  Gele kaart voor Louis Patris
Patris trekt Fall aan de arm en werkt hem tegen de grond. Terechte gele kaart.
50
 Bijna 2-1!
Peano komt uit doel om een bal te plukken maar valt over zijn eigen verdediger. Promise David kan bij de bal maar de aanvaller ziet zijn schot afgeblokt worden. In tweede instantie komt ook het schot van Mac Allister niet verder dan de borst van Faye.
47
 Het werd even warm voor het doel van La Louvière, maar er kwam geen kans uit.
46
 Vervangen Djibril Alain Lamego
Ingevallen Wagane Faye


Scheidsrechter 		Rust


45+1
 Gelijkmaker van Schoofs!
Maisonneuve kopt de bal weg maar die komt in de voeten van Schoofs. De nummer 17 van Union trapt de bal vanop zo'n twintig meter knap in doel. Al zag Peano er hier ook niet helemaal goed uit.
45+1

Goal 		Doelpunt van Rob Schoofs
45
 Een laag getrapt hoekschop komt botsend richting Patris. De flankspeler wil de bal drukken maar zijn schot is te zwak.
45
 We krijgen 4 minuten blessuretijd.
42
 Wat doet David Hubert tijdens de rust? Ingrijpen lijkt noodzakelijk want Union speelt voorlopig niets klaar...
30
 De inworp van Okou is een wapen voor La Louvière. Nu is het Liongola die een verlengde inworp bijna in doel kon koppen, maar Leysen steekt er een stokje voor.
26
 Promise David wil een strafschop door een duw in zijn rug, maar die is veel te licht en de aanvaller gaat te makkelijk tegen de grond.
23
 Union staat voor een aartsmoeilijke opdracht. De mannen van David Hubert wonnen dit seizoen nog geen enkele wedstrijd waarin ze op achterstand kwamen.
18
 Een botsing tussen Liongola en Zeneli zorgt ervoor dat beide teams even met tien verder moeten. Ook Afriyie zit met een pijntje.
15
 Na een kwartier spelen heeft Union nog geen enkele kans kunnen creëren. La Louvière had aan één kans genoeg om de voorsprong op het bord te zetten.
10
 Lahssaini kan zijn voet zetten tegen een afvallende bal. Zijn volley gaat enkele meters over...
5
 La Louvière op voorsprong!
Guilherme werkt een voorzet van Gillot slecht weg. Het leer belandt in de voeten van Jerry Afriyie die zo makkelijk het openingsdoelpunt kan maken.
5

Goal 		Doelpunt van Jerry Afriyie
2
 Union neemt de wedstrijd meteen in handen en eist het balbezit op.
1
 De bal rolt!
1
 Union SG - La Louvière: 0-0
Union SG (Union SG - La Louvière)
Union SG: Kjell Scherpen - Kevin Mac Allister - Ross Sykes - Fedde Leysen - Louis Patris - Besfort Zeneli - Kamiel Van de Perre - Rob Schoofs - Guilherme Smith - Raul Florucz - Promise David
Bank: Giorgi Kavlashvili - Vic Chambaere - Mohammed Fuseini - Adem Zorgane - Mateo Biondic - Anouar Ait El Hadj - Ivan Pavlic - Guillaume François - Marc Giger - Jens Teunckens

La Louvière (Union SG - La Louvière)
La Louvière: Marcos Hernán Peano - Jordi Liongola - Maxence Maisonneuve - Yllan Okou - Djibril Alain Lamego - Nolan Gillot - Thierry Lutonda - Sami Lahssaini - Owen Maës - Jerry Afriyie - Pape Moussa Fall
Bank: Celestin De Schrevel - Wagane Faye - Samuel Gueulette - Majeed Ashimeru - Dario Benavides - Noah Makembo-Ntemo - Matthis Riou - Nachon Nsingi - Cristian Makaté
Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' -
Mac Allister Kevin 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 41/48 (85.4%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Sykes Ross 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 51/57 (89.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Leysen Fedde 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 27/33 (81.8%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Patris Louis   90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 27/30 (90%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Zeneli Besfort 60' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 27/36 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Van de Perre Kamiel 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 32/37 (86.5%)
Meer statistieken
Schoofs Rob 82' 7.5 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 29/36 (80.6%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Smith Guilherme 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 15/22 (68.2%)
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Florucz Raul 60' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
David Promise 82' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 10/21 (47.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 3/5
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Kavlashvili Giorgi 0'  
Chambaere Vic 0' 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 13/18 (72.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Meer statistieken
Fuseini Mohammed 30' 6.6 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Zorgane Adem 8'  
Biondic Mateo 8'  
Ait El Hadj Anouar 30' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Pavlic Ivan 0'  
François Guillaume 0'  
Giger Marc 0'  
Teunckens Jens 0'  
 

La Louvière La Louvière
Peano Marcos Hernán 90' 7.7 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 2
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/17 (41.2%)
Meer statistieken
Liongola Jordi 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Maisonneuve Maxence 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 18/28 (64.3%)
  • Intercepties: 4
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/10 (30%)
Meer statistieken
Okou Yllan 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 15/22 (68.2%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/18 (38.9%)
Meer statistieken
Alain Lamego Djibril 45' -
Gillot Nolan 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 3/7 (42.9%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Lutonda Thierry 63' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 12/18 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Lahssaini Sami 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 20/26 (76.9%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Maës Owen 76' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 19/27 (70.4%)
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Afriyie Jerry  76' 7.4 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 4/8 (50%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Moussa Fall Pape 90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Bank
De Schrevel Celestin 0'  
Faye Wagane 45' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
Meer statistieken
Gueulette Samuel 27' 6.3 -
Meer statistieken
Ashimeru Majeed 14' -
Benavides Dario 0'  
Makembo-Ntemo Noah 0'  
Riou Matthis 0'  
Nsingi Nachon 0'  
Makaté Cristian 14' -

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 1-3 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 1-1 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 18:30 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 19:15 Antwerp Antwerp
