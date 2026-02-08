Anderlecht heeft nieuwe trainer in het vizier: Nederlander om Hasi op te volgen?

De zoektocht naar een nieuwe hoofdcoach bij Anderlecht draait op volle toeren en daarbij is ook Paul Simonis nadrukkelijk in beeld gekomen. De Nederlander van 40 voerde volgens Het Nieuwsblad al een positief verkennend gesprek met paars-wit.

De druk op de clubleiding neemt toe nu de sportieve crisis blijft aanslepen. Ook onder interim-coach Edward Still - die op vertrekken lijkt te staan - slaagt Anderlecht er niet in om te winnen of te scoren, met nederlagen tegen Antwerp in de beker en op bezoek bij KRC Genk als pijnlijke voorbeelden.

Simonis werd al grote toekomst voorspeld

Na het afhaken van Thorsten Fink schakelde Anderlecht door naar andere pistes. Eerder raakte al bekend dat Maarten Martens op de shortlist staat, en ook Simonis behoort tot de kandidaten om Besnik Hasi definitief op te volgen.

Simonis geldt als een van de meest veelbelovende Nederlandse trainers. Hij brak door bij Go Ahead Eagles, waarmee hij een sterk seizoen draaide en indruk maakte in de Eredivisie. Nadien trok hij naar Wolfsburg, maar daar liep zijn passage na tegenvallende resultaten vroeg af.

Ook Ajax volgde Simonis al

De voorbije maanden werd zijn naam gelinkt aan meerdere clubs, waaronder Ajax. Anderlecht informeerde intussen concreet en het eerste gesprek verliep positief, waardoor hij een serieuze optie blijft in het dossier. Tegelijk blijft de Brusselse club met meerdere profielen jongleren.

Ook langs de kant van Simonis is er interesse. Ondanks de woelige periode bij Anderlecht blijft de club een grote naam in Nederland en dat spreekt de trainer aan. Een definitieve keuze is er nog niet, maar zijn kandidatuur ligt duidelijk op tafel.