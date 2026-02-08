Zulte Waregem is klaar voor cruciale weken in de competitie: "Ook Anderlecht staat niet te springen"

Zulte Waregem boekte gisteren een deugddoende zege tegen Dender. Essevee haalde het met 1-0 na een mooi doelpunt van Stavros Gavriel en zet zo naar eigen zeggen een stap in de juiste richting.

Essevee had een vleugje magie nodig van Stavros Gavriel om voorbij Dender te raken. De Cyprioot krulde de bal met links heerlijk in de verste hoek en bezorgde zijn team zo de drie punten.

Tussen de palen stond Brent Gabriël pal. De doelman van Essevee legde nog eens een clean sheet voor. De zege tegen Dender deed zichtbaar deugd bij het sluitstuk.

De thuiswedstrijden worden belangrijk voor Essevee

"We kunnen de resterende matchen met vertrouwen aanvatten", vertelde Gabriël achteraf aan Het Laatste Nieuws. "Het doel blijft om de play-downs te ontlopen. Dit is een stap in de juiste richting, want we springen in het klassement opnieuw over Westerlo."

"Onze thuiswedstrijden gaan nog belangrijk worden", denkt Gabriël. "Niemand komt graag voetballen aan de Gaverbeek. Ook Anderlecht staat volgens mij niet te springen om de verplaatsing naar Waregem te maken." Zulte Waregem ontvangt paars-wit op 22 februari.



Volgende week wacht STVV. "Dat wordt natuurlijk een aartsmoeilijke partij. Het is de meest efficiënte ploeg van de competitie. Op kunstgras speel ik wel graag. Op La Louvière keepte ik een goede wedstrijd. Ik ga dezelfde schoenen aandoen."