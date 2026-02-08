Discutabele fase in Charleroi-Cercle Brugge: "Ik ben het niet eens"

Sporting Charleroi verloor zaterdagavond met 3-4 van Cercle Brugge. Trainer Hans Cornelis was na afloop van de partij vrij scherp in zijn reacties.

Slechte eerste helft van Charleroi

Cercle Brugge heeft een knappe overwinning geboekt op bezoek bij Sporting Charleroi. Bij de thuisploeg was trainer Hans Cornelis helemaal niet tevreden over wat zijn ploeg liet zien, ondanks de drie doelpunten.

“Ik was vooral ontgoocheld over onze eerste helft. Dat was niet het Charleroi van de afgelopen weken”, is hij heel erg eerlijk bij Sporza. Cornelis sleutelde echter stevig aan zijn team, maar dat ziet hij niet als reden.

“Achteraf kan je zeggen dat de rotatie de oorzaak was, maar dat is te gemakkelijk. De tweede helft ging beter, al was dat wel tegen 10 man”, gaat Cornelis verder. Al zat er de coach van de Carolo’s ook duidelijk iets dwars.

Niet akkoord met de VAR

“Ik ben het ook niet eens met de VAR-interventie bij het vierde doelpunt van Cercle. Voor mij raakt Ngoura de bal eerst met de hand vooraleer Romsaas de fout maakt, al ken ik de precieze regels niet bij zo'n geval”, klinkt het.

Cornelis legde de focus al meteen richting de bekerpartij van volgende week. “De invallers hebben hun status van leiders bevestigd, de starters hebben hun kans niet gegrepen. Voor mij is het belangrijkste hoe we woensdag gaan reageren”, besloot hij.