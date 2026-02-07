Hersenschuddingen, breuken? Planet Group Arena schrikt door botsing Leysen en Kanga: dit zijn eerste indrukken

OHL won zaterdag verrassend bij Gent, maar dat resultaat stond in de schaduw van de botsing tussen Wilfried Kanga en Tobe Leysen. Vooral de doelman van OHL leek er erg aan toe.

"Ik moet wel zeggen heel wat jongens die er dicht bij stonden onder de indruk waren, zowel van de blessure van Tobe als die van Wilfried", deelde Gent-trainer Rik De Mil mee na afloop van de wedstrijd. "Ook bij Wilfried zag het er niet goed uit. De ogen waren volledig weggedraaid, er kwam bloed uit zijn neus. Dat zal een zware hersenschudding zijn."

De toestand van beide spelers deed heel de Planet Group Arena schrikken. Op de beelden was te zien hoe Leysen al wegdraaide meteen na het contact, terwijl hij op dat moment nog in de lucht hing. Het Leuvense sluitstuk werd dan ook afgevoerd naar het ziekenhuis. Felice Mazzu liet al weten dat er zeker sprake is van een oogkasbreuk.

Leysen bij bewustzijn bij vertrek uit stadion

De ploegmaats van de keeper beschikten vlak na het laatste fluitsignaal nog niet over die informatie. "Ik kan echt niet te veel zeggen over Tobe. Het enige wat ik kwijt kan, is dat hij wel terug weer bij bewustzijn was toen de ambulance vertrok", wist Siebe Schrijvers wel te vertellen. "Het zou het belangrijkste zijn van deze hele avond als het met die twee jongens beter gaat."

Doelpuntenmaker Roggerio Nyakossi was als verdediger ook in de buurt bij de bewuste fase in de wedstrijd. "Ik zag wat er gebeurde tussen Tobe en de aanvaller van Gent. Hoewel het voor ons een mooie avond is, zijn dit geen dingen die je wil zien. Dit verpest de avond zowat, maar ik hoop echt dat beiden het goed zullen stellen."



Skoras onder de indruk van toestand Kanga

In het kamp van Gent vermoedde Siebe Van der Heyden net als De Mil dat Kanga een hersenschudding heeft. "Michal Skoras was er meteen bij en ik had van hem gehoord dat het echt niet goed was. Het was lang geleden dat hij een speler echt had zien wegdraaien. Voor het overige weet ik er nog niet superveel van." De Mil vermoedt dat Kanga zeker volgend weekend niet zal kunnen spelen.