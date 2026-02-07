Gelooft Ashimeru nog in een kans bij RSC Anderlecht?

Majeed Ashimeru verliet tijdens de wintermercato RSC Anderlecht. Hij speelt tot de zomer op huurbasis voor La Louvière.

Ashimeru is uitgeleend aan La Louvière

Eind vorig seizoen speelde Majeed Ashimeru nog mee in de Champions’ Play-offs, maar bij het begin van dit seizoen werd hij uit de A-kern van RSC Anderlecht gezet.

“De club zag me simpelweg niet langer in de plannen passen. Ik zat al lang bij Anderlecht. Ik hou van de club, van de supporters. De beslissing van de directie was moeilijk te aanvaarden, dat ga ik niet verbergen. Maar uiteindelijk moet je die respecteren”, vertelt hij aan La Dernière Heure.

Ashimeru vernam het nieuws toen hij terugkeerde van vakantie. Van wrok is er geen sprake, zo geeft Ashimeru duidelijk aan. “Ik heb geen enkel persoonlijk probleem met hen. Het belangrijkste is dat Anderlecht vooruitgaat. Sinds mijn komst in 2021 heeft de club zoveel voor mij gedaan. De supporters ook. Ik zou nooit wrok tegenover hen kunnen voelen.”

Teamspeler die de ploeg wil helpen

Ashimeru noemt zichzelf een teamspeler, iemand die de ploeg wil vooruit helpen. “Ik wil niet zeggen dat het team beter zou zijn geweest als ik was opgesteld. Maar ik weet wat ik kan. Ik had op z’n minst een beetje kunnen helpen.”



Tot juli speelt Ashimeru nu voor RAAL. Daarna heeft hij nog één jaar contract in het Lotto Park. Gelooft hij nog in een kans bij Anderlecht? “Voor mij is de deur nooit gesloten. Het enige waarop ik me nu focus, is mijn nieuwe club. Je weet nooit wat de toekomst brengt. Ik wil me de komende vijf maanden tonen en de mensen herinneren aan wat ik kan”, besluit hij.