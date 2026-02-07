Club Brugge hoopt dat Inter Stankovic niet terughaalt: twee Engelse toppers kwamen al aankloppen

Aleksandar Stankovic verkeert de laatste maanden in bloedvorm bij Club Brugge en trekt daarmee de aandacht van tal van Europese topclubs. Zowel teams uit de Bundesliga als uit Engeland volgen de prestaties van de middenvelder op de voet.

Duitse subtoppers, waaronder Borussia Dortmund, lijken geen illusies meer te maken over een mogelijke komst. Inter heeft tussen 1 en 15 juni de optie om Stankovic terug te kopen voor 23 miljoen euro.

Voor Club Brugge is het afwachten of Inter deze optie zal lichten of niet. Naast Inter hebben volgens HLN ook Engelse topclubs zoals Arsenal en Chelsea contact gezocht via zijn zaakwaarnemers van Roc Nation en met Club Brugge zelf.

Arsenal en Chelsea tonen al interesse voor Stankovic

Stankovic’s combinatie van prestaties, potentieel en karakter maakt hem een gewilde speler voor de Londense clubs. Als Inter afziet van de terugkoopclausule, kan Club Brugge Stankovic in principe aan een andere club verkopen.

Het bedrag zou dan aanzienlijk hoger liggen dan de huidige optie van 23 miljoen euro, al behoudt Inter bij een doorverkoop recht op 50 procent van de meerwaarde.

Sportief zal het natuurlijk werken worden voor Club Brugge. Want naast Stankovic is ook het vertrek van Onyedika al zo goed als zeker. Dat betekent dat ze hun heel middenveld moeten herbouwen.