Westerlo-trainer Charai trekt boetekleed aan: "Dit is de eerste keer..."

KVC Westerlo kreeg in eigen huis een flinke kater te verwerken. STVV was oppermachtig en won in de Kempen met 0-4. Voor de Kemphanen betekent het een dieptepunt in een seizoen dat al niet veel hoogtepunten kende.

Trainer Issame Charai gaf na de wedstrijd aan dat zijn team nauwelijks weerstand bood. “We zijn heel slecht begonnen. Na twee corners en een individuele fout sta je al 0-3 achter."

Charai wees niet meteen naar zijn spelers, maar wel naar zijn eigen beslissingen. "Zwak in de duels ook. We moeten deze wedstrijd snel vergeten. Ik neem de verantwoordelijkheid op", zei hij bij Sporza.

Westerlo-trainer Charai zag niets positiefs na verlies tegen STVV

Charai benadrukte dat het een volledige offday was. “Het is de eerste keer dat een wedstrijd echt slecht was. Er waren geen positieve punten, geen focus, nog een rode kaart ook. Alles zat tegen. Tegen de nummer twee wordt dat afgestraft.”

Ook doelman Andreas Jungdal gaf toe dat Westerlo tekortkwam. “We zijn heel ontgoocheld, het was een lastige werkdag. We startten slecht, krijgen twee corners binnen, zijn niet agressief genoeg en dan maak ik ook nog een fout. Dan wordt het moeilijk", vertelde hij.

Toch bleef Jungdal hoopvol over de toekomst. “We moeten blijven geloven in deze ploeg. Uit deze wedstrijden leer je het meest en dat zal ons weer doen rechtveren.”