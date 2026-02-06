Zware kopzorgen voor David Hubert: sterkhouder Union SG lang buiten strijd

Union Saint-Gilloise heeft vrijdagmiddag een update gegeven over Kjell Scherpen en Anan Khalaili, die woensdagavond tegen Charleroi geblesseerd uitvielen. De Israëliër zal dit weekend al beschikbaar zijn, terwijl de Nederlander meerdere weken aan de kant staat.

Union Saint-Gilloise nam het woensdagavond in het Mambourg op tegen Sporting Charleroi in de heenwedstrijd van de Beker van België. Beide ploegen gingen met een gelijkspel (0-0) uit elkaar, maar de wedstrijd bleef niet zonder gevolgen voor Union.

Scherpen en Khalaili vielen uit bij Union SG

In de eerste helft moest Kjell Scherpen zich laten vervangen, terwijl in de tweede helft Anan Khalaili aan de beurt was. De rechtermiddenvelder verliet het veld zelfs op een brancard en dus was er vooral bezorgdheid om hem.

Uiteindelijk viel het voor laatstgenoemde gelukkig mee. Hij is al terug voor de wedstrijd van de Brusselaars tegen RAAL La Louvière aanstaande zondag, zoals Union Saint-Gilloise preciseert: "Anan heeft geen enkel probleem na het contact van afgelopen midweek."

Kjell Scherpen enkele weken niet inzetbaar

Wat Kjell Scherpen betreft moeten we geduld hebben voordat we hem weer in actie zien. Hij zal meerdere weken wedstrijden missen. "Kjell Scherpen heeft een spierblessure opgelopen", aldus Union SG in een statement.



"Hij zal meerdere weken buiten strijd zijn. Zoals altijd zal onze spelersgroep het nodige doen om op te gaan met deze situatie", willen ze er het beste van maken zoals blijkt in het persbericht gedeeld op de sociale media.