Zware kopzorgen voor David Hubert: sterkhouder Union SG lang buiten strijd

Zware kopzorgen voor David Hubert: sterkhouder Union SG lang buiten strijd

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union Saint-Gilloise heeft vrijdagmiddag een update gegeven over Kjell Scherpen en Anan Khalaili, die woensdagavond tegen Charleroi geblesseerd uitvielen. De Israëliër zal dit weekend al beschikbaar zijn, terwijl de Nederlander meerdere weken aan de kant staat.

Union Saint-Gilloise nam het woensdagavond in het Mambourg op tegen Sporting Charleroi in de heenwedstrijd van de Beker van België. Beide ploegen gingen met een gelijkspel (0-0) uit elkaar, maar de wedstrijd bleef niet zonder gevolgen voor Union.

Scherpen en Khalaili vielen uit bij Union SG

In de eerste helft moest Kjell Scherpen zich laten vervangen, terwijl in de tweede helft Anan Khalaili aan de beurt was. De rechtermiddenvelder verliet het veld zelfs op een brancard en dus was er vooral bezorgdheid om hem.

Uiteindelijk viel het voor laatstgenoemde gelukkig mee. Hij is al terug voor de wedstrijd van de Brusselaars tegen RAAL La Louvière aanstaande zondag, zoals Union Saint-Gilloise preciseert: "Anan heeft geen enkel probleem na het contact van afgelopen midweek."

Kjell Scherpen enkele weken niet inzetbaar

Wat Kjell Scherpen betreft moeten we geduld hebben voordat we hem weer in actie zien. Hij zal meerdere weken wedstrijden missen. "Kjell Scherpen heeft een spierblessure opgelopen", aldus Union SG in een statement.


"Hij zal meerdere weken buiten strijd zijn. Zoals altijd zal onze spelersgroep het nodige doen om op te gaan met deze situatie", willen ze er het beste van maken zoals blijkt in het persbericht gedeeld op de sociale media.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Union SG
Dila Gori
Kjell Scherpen
Anan Khalaili

Meer nieuws

"Het deed me iets om hem op de bank te zien zitten": Riemer kijkt op van wat bij Anderlecht gebeurt

"Het deed me iets om hem op de bank te zien zitten": Riemer kijkt op van wat bij Anderlecht gebeurt

19:40
Is Rommens te goedkoop verkocht? Technisch directeur van Westerlo legt het uit

Is Rommens te goedkoop verkocht? Technisch directeur van Westerlo legt het uit

19:20
Nicky Hayen (KRC Genk) spreekt over mislukte transfer en clash met RSC Anderlecht

Nicky Hayen (KRC Genk) spreekt over mislukte transfer en clash met RSC Anderlecht

19:00
"Monsterlijk": Vincent Euvrard laat er geen twijfel over bestaan Interview

"Monsterlijk": Vincent Euvrard laat er geen twijfel over bestaan

18:40
DONE DEAL: Anderlecht haalt jong talent weg bij OH Leuven

DONE DEAL: Anderlecht haalt jong talent weg bij OH Leuven

18:20
Plots wél: club neemt bocht van 180 graden met gewezen jeugdspeler Royal Antwerp FC

Plots wél: club neemt bocht van 180 graden met gewezen jeugdspeler Royal Antwerp FC

18:00
Officieel: Lucas Biglia hakt de knoop door na ontslag van Besnik Hasi

Officieel: Lucas Biglia hakt de knoop door na ontslag van Besnik Hasi

17:40
6
SK Beveren kondigt groot nieuws aan over Bob Peeters

SK Beveren kondigt groot nieuws aan over Bob Peeters

17:30
1
"Heel trots": KV Mechelen ziet pion vertrekken naar ... Liverpool

"Heel trots": KV Mechelen ziet pion vertrekken naar ... Liverpool

17:20
Goed nieuws en luxeprobleem voor Ivan Leko: "Veel meer kwaliteit dan Standard, maar ..."

Goed nieuws en luxeprobleem voor Ivan Leko: "Veel meer kwaliteit dan Standard, maar ..."

16:30
1
'En plots staat ook (ex-)Anderlecht-meubilair op de shortlist bij paars-wit'

'En plots staat ook (ex-)Anderlecht-meubilair op de shortlist bij paars-wit'

15:30
Na de tirade: dit heeft Fred Vanderbiest nu te zeggen over strafschopfase tegen OH Leuven

Na de tirade: dit heeft Fred Vanderbiest nu te zeggen over strafschopfase tegen OH Leuven

16:00
4
'Beerschot zag goalie vertrekken naar Genk en haalt opvolger in logisch land'

'Beerschot zag goalie vertrekken naar Genk en haalt opvolger in logisch land'

15:45
3
Opvallend achterpoortje: Diarra volgende week gewoon in actie tegen Antwerp?

Opvallend achterpoortje: Diarra volgende week gewoon in actie tegen Antwerp?

14:20
29
🎥 Zoals Trubin? Doelvrouw Westerlo (ex-Anderlecht en Mechelen) scoort met volley

🎥 Zoals Trubin? Doelvrouw Westerlo (ex-Anderlecht en Mechelen) scoort met volley

15:00
Club Brugge moet naar Slowakije in Youth League, daarna absolute kraker in kwartfinales?

Club Brugge moet naar Slowakije in Youth League, daarna absolute kraker in kwartfinales?

14:40
2
Gezocht! Een Anderlecht-speler die een goal kan maken: als Verschaeren je gevaarlijkste man is...

Gezocht! Een Anderlecht-speler die een goal kan maken: als Verschaeren je gevaarlijkste man is...

13:15
11
Vincent Kompany krijgt bijzonder grote opsteker

Vincent Kompany krijgt bijzonder grote opsteker

14:10
Zulte Waregem beseft dat het zeer moeilijk wordt: "De optelsom is gemaakt"

Zulte Waregem beseft dat het zeer moeilijk wordt: "De optelsom is gemaakt"

14:00
Barcelona en Arsenal willen jonge Belg (ex-Genk): makelaar komt met uitleg

Barcelona en Arsenal willen jonge Belg (ex-Genk): makelaar komt met uitleg

13:30
1
Nieuwe grote naam zegt neen tegen Anderlecht - en reden waarom Riemer in stadion zat bekend

Nieuwe grote naam zegt neen tegen Anderlecht - en reden waarom Riemer in stadion zat bekend

12:40
6
Van der Elst weet meer over Clement: "Dat is de ambitie"

Van der Elst weet meer over Clement: "Dat is de ambitie"

13:00
Antwerp zou Vincent Janssen zijn carrière moeten laten afsluiten op de Bosuil: zo belangrijk blijft hij

Antwerp zou Vincent Janssen zijn carrière moeten laten afsluiten op de Bosuil: zo belangrijk blijft hij

10:48
9
Pocognoli probeert alles, tevergeefs: AS Monaco krijgt opnieuw zware klap te verwerken

Pocognoli probeert alles, tevergeefs: AS Monaco krijgt opnieuw zware klap te verwerken

12:20
FC Barcelona heeft grote knoop doorgehakt over Marcus Rashford

FC Barcelona heeft grote knoop doorgehakt over Marcus Rashford

12:00
Renard zwaar onder vuur bij Anderlecht: Peter Vandenbempt wil er nog wat over kwijt

Renard zwaar onder vuur bij Anderlecht: Peter Vandenbempt wil er nog wat over kwijt

11:20
16
Transfernieuws en Transfergeruchten 06/02: De Bruyne - Sterling - Limbombe - Agbadou - Murillo

Transfernieuws en Transfergeruchten 06/02: De Bruyne - Sterling - Limbombe - Agbadou - Murillo

11:00
Opvallend: Kevin De Bruyne roert zich bij Napoli... ook naast het veld

Opvallend: Kevin De Bruyne roert zich bij Napoli... ook naast het veld

11:00
OFFICIEEL: Anthony Limbombe (ex-Genk, Club Brugge en Standard) heeft heel opvallende uitdaging beet

OFFICIEEL: Anthony Limbombe (ex-Genk, Club Brugge en Standard) heeft heel opvallende uitdaging beet

10:30
Alessio Castro-Montes krijgt zware klap te verwerken bij 1. FC Köln

Alessio Castro-Montes krijgt zware klap te verwerken bij 1. FC Köln

09:00
Serieuze aderlating voor Lierse: hoe KV Kortrijk Beerschot aftroefde

Serieuze aderlating voor Lierse: hoe KV Kortrijk Beerschot aftroefde

10:00
Amir Murillo (ex-Anderlecht) heeft nieuwe club beet en tekent samen met andere ex-JPL-speler

Amir Murillo (ex-Anderlecht) heeft nieuwe club beet en tekent samen met andere ex-JPL-speler

09:30
5
🎥 Peter Vandenbempt spaart Anderlecht-speler niet: "Onvoorstelbaar, hoe dom en hoe lomp"

🎥 Peter Vandenbempt spaart Anderlecht-speler niet: "Onvoorstelbaar, hoe dom en hoe lomp"

08:00
15
Vertrek van Nicolas Frutos opent deuren: Enzo Scifo schuift plots nadrukkelijk naar voren

Vertrek van Nicolas Frutos opent deuren: Enzo Scifo schuift plots nadrukkelijk naar voren

08:40
Saudi Pro League reageert opvallend op woede van Cristiano Ronaldo

Saudi Pro League reageert opvallend op woede van Cristiano Ronaldo

08:20
Vreselijk thuisdebuut: een avond om snel te vergeten voor nieuwe gezichten bij Anderlecht

Vreselijk thuisdebuut: een avond om snel te vergeten voor nieuwe gezichten bij Anderlecht

07:22
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 20:45 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 07/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 07/02 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 07/02 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 08/02 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 08/02 Antwerp Antwerp

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Opvallend achterpoortje: Diarra volgende week gewoon in actie tegen Antwerp? JaKu JaKu over Na de tirade: dit heeft Fred Vanderbiest nu te zeggen over strafschopfase tegen OH Leuven JaKu JaKu over 'Beerschot zag goalie vertrekken naar Genk en haalt opvolger in logisch land' Supremepony Supremepony over Officieel: Lucas Biglia hakt de knoop door na ontslag van Besnik Hasi Ninu Mastrackz Ninu Mastrackz over Gezocht! Een Anderlecht-speler die een goal kan maken: als Verschaeren je gevaarlijkste man is... Ninu Mastrackz Ninu Mastrackz over SK Beveren kondigt groot nieuws aan over Bob Peeters Alaphilippe Alaphilippe over Renard zwaar onder vuur bij Anderlecht: Peter Vandenbempt wil er nog wat over kwijt Standard 2.0 Standard 2.0 over Goed nieuws en luxeprobleem voor Ivan Leko: "Veel meer kwaliteit dan Standard, maar ..." TIGERMANIA TIGERMANIA over Antwerp zou Vincent Janssen zijn carrière moeten laten afsluiten op de Bosuil: zo belangrijk blijft hij pief pief over Club Brugge - Standard: - Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved