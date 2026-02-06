Pocognoli probeert alles, tevergeefs: AS Monaco krijgt opnieuw zware klap te verwerken

Monaco is uitgeschakeld in de Coupe de France na een nederlaag tegen Strasbourg. De troepen van Sébastien Pocognoli begonnen bijzonder slecht aan de wedstrijd.

Het was niet alleen in België dat de beker centraal stond vanavond. Ook bij onze Franse buren was het uitkijken naar rechtstreekse uitschakeling. En die werd het lot van Monaco, dat met 3-1 verloor op het veld van Strasbourg.

De Monegasken zakten nochtans vol vertrouwen af naar Strasbourg, na hun kwalificatie voor de volgende ronde van de Champions League en de overwinning tegen Rennes. Maar in de Meinau leek het begin van de wedstrijd in niets op de solide prestaties van de voorbije weken.

Geen controle over de wedstrijd

ASM slikte al na zeven minuten een doelpunt en liep in de eerste helft volledig achter de feiten aan: een opeenstapeling van foute passes, vier gele kaarten en nog drie grote kansen weggegeven. Met een 1-0-achterstand bij de rust mochten de bezoekers zich zelfs gelukkig prijzen.

Na de pauze probeerde Sébastien Pocognoli bij te sturen met de inbreng van Krépin Diatta en Simon Adingra, maar tien minuten later viel al het tweede doelpunt voor Strasbourg. Monaco kon even hopen toen Mika Biereth de aansluitingstreffer maakte (58e, 2-1), maar amper drie minuten later volgde meteen de 3-1.



Opnieuw een pijnlijke ontgoocheling voor Pocognoli, die met Monaco al in de achtste finales uit de Coupe de France ligt en intussen tiende staat in de Ligue 1. Zolang Monaco geen regelmaat vindt tegen op papier minder aantrekkelijke tegenstanders dan in de Champions League, wordt vooruitgang boeken bijzonder moeilijk.