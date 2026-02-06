🎥 Peter Vandenbempt spaart Anderlecht-speler niet: "Onvoorstelbaar, hoe dom en hoe lomp"

🎥 Peter Vandenbempt spaart Anderlecht-speler niet: "Onvoorstelbaar, hoe dom en hoe lomp"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht haalde deze winter Moussa Diarra om defensieve zekerheid te brengen, maar zijn thuisdebuut tegen Antwerp draaide uit op een pijnlijke misstap. Een zware fout en rood kleurden de avond.

Anderlecht versterkte zich deze winter met Moussa Diarra. De centrale verdediger liet zich tijdens zijn thuisdebuut tegen Antwerp opvallend met een bijzonder smerige overtreding.

Een dikke tien minuten voor het einde van de bekerwedstrijd tegen The Great Old moest hij gaan douchen. Hij kreeg een terechte rode kaart voor een aanslag op de hiel van Marwan Al-Sahafi.

Geen discussie mogelijk volgens Peter Vandenbempt

Ook Peter Vandenbempt zag dat er geen andere kleur dan rood mogelijk was. "Diarra achtervolgde Al Sahafi en op het moment dat De Cat erbij komt, tackelt hij. Visser heeft gezien dat hij dat vol op de achillespees deed. Terechte rode kaart. Hoe dom en hoe lomp is dit?"

De commentator begreep er niets meer van. "Visser heeft overschot van gelijk. Wat gebeurt er allemaal in het Park? Onvoorstelbaar, hoe dom en gevaarlijk van Diarra. Ik vond eigenlijk dat hij best goed in de wedstrijd zat. Nu gaat hij al zijn medespelers knuffelen, dat is redelijk onnozel."

Lees ook... Janssen bezorgt Antwerp goeie uitgangspositie tegen Anderlecht dat fameus scoreprobleem heeft en met 9 eindigt

Het was inderdaad een vreemd beeld. Na de rode kaart ging hij bij zijn ploegmaats langs voor een omhelzing. Blij zullen ze toch niet geweest zijn met de rode kaart. Antwerp pakte door de 0-1-zege een optie op de finale. "De Heizel is maar een steenworp ver, maar Anderlecht is er nu mijlen van verwijderd. Het gaat steil bergaf met paars-wit", besluit Vandenbempt.

6 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp
Moussa Diarra

Meer nieuws

Janssen bezorgt Antwerp goeie uitgangspositie tegen Anderlecht dat fameus scoreprobleem heeft en met 9 eindigt

Janssen bezorgt Antwerp goeie uitgangspositie tegen Anderlecht dat fameus scoreprobleem heeft en met 9 eindigt

22:29
Vreselijk thuisdebuut: een avond om snel te vergeten voor nieuwe gezichten bij Anderlecht

Vreselijk thuisdebuut: een avond om snel te vergeten voor nieuwe gezichten bij Anderlecht

07:22
1
Nathan De Cat verbijt frustratie: "Maar er zit wel evolutie in ons spel" Reactie

Nathan De Cat verbijt frustratie: "Maar er zit wel evolutie in ons spel"

06:00
Joseph Oosting blij, maar ook teleurgesteld na winst in Anderlecht: "Dit is zuur" Reactie

Joseph Oosting blij, maar ook teleurgesteld na winst in Anderlecht: "Dit is zuur"

23:40
3
Anderlecht-coach Edward Still verbaast na verlies tegen Antwerp: "We hebben vanavond vertrouwen opgedaan" Reactie

Anderlecht-coach Edward Still verbaast na verlies tegen Antwerp: "We hebben vanavond vertrouwen opgedaan"

23:14
15
📷 Het zal toch niet waar zijn, denken velen: opvallende aanwezige in Lotto Park

📷 Het zal toch niet waar zijn, denken velen: opvallende aanwezige in Lotto Park

21:00
2
Vertrek van Nicolas Frutos opent deuren: Enzo Scifo schuift plots nadrukkelijk naar voren

Vertrek van Nicolas Frutos opent deuren: Enzo Scifo schuift plots nadrukkelijk naar voren

08:40
Alessio Castro-Montes krijgt zware klap te verwerken bij 1. FC Köln

Alessio Castro-Montes krijgt zware klap te verwerken bij 1. FC Köln

09:00
Saudi Pro League reageert opvallend op woede van Cristiano Ronaldo

Saudi Pro League reageert opvallend op woede van Cristiano Ronaldo

08:20
Wouter Vrancken glundert na gebaar van STVV-fans: "Zegt veel over de vibe die rond de club hangt"

Wouter Vrancken glundert na gebaar van STVV-fans: "Zegt veel over de vibe die rond de club hangt"

07:40
Gaan ze dit deze zomer echt betalen? 'Club blijft interesse tonen voor middenvelder uit JPL'

Gaan ze dit deze zomer echt betalen? 'Club blijft interesse tonen voor middenvelder uit JPL'

07:00
LIVE: Stoomt STVV opnieuw door na nederlaag tegen Charleroi of houdt Westerlo de punten thuis?

LIVE: Stoomt STVV opnieuw door na nederlaag tegen Charleroi of houdt Westerlo de punten thuis?

06:15
Vertrekt Gaëtan Englebert bij RFC Luik voor een ambitieuzer project? Dit is zijn ondubbelzinnig antwoord

Vertrekt Gaëtan Englebert bij RFC Luik voor een ambitieuzer project? Dit is zijn ondubbelzinnig antwoord

06:30
Spelersmakelaar doet boekje open over lonen: "Valse concurrentie"

Spelersmakelaar doet boekje open over lonen: "Valse concurrentie"

23:00
'Uitleenbeurt voor Gaetan Coucke in gevaar: verschillende verhalen doen de ronde'

'Uitleenbeurt voor Gaetan Coucke in gevaar: verschillende verhalen doen de ronde'

22:30
2
Matte Smets zegt waarom komst van Nicky Hayen zo belangrijk is voor hem

Matte Smets zegt waarom komst van Nicky Hayen zo belangrijk is voor hem

22:00
Miljoenenclub schrapt Belg van spelerslijst: spoedtransfer nog mogelijk?

Miljoenenclub schrapt Belg van spelerslijst: spoedtransfer nog mogelijk?

21:40
5
Hij nam het woord en alles veranderde: opmerkelijk moment bij KV Kortrijk

Hij nam het woord en alles veranderde: opmerkelijk moment bij KV Kortrijk

21:50
Waarom Charleroi heel goed zonder Hans Cornelis had kunnen zitten op dit moment

Waarom Charleroi heel goed zonder Hans Cornelis had kunnen zitten op dit moment

21:20
Vincent Kompany in nieuwe studie helemaal aan de top: hij droogt PSG en Barcelona af

Vincent Kompany in nieuwe studie helemaal aan de top: hij droogt PSG en Barcelona af

20:40
Architect van succes bij Union SG duikt plots op bij andere Belgische club

Architect van succes bij Union SG duikt plots op bij andere Belgische club

20:50
Eindelijk meer nieuws over Thomas Foket en Mats Rits vanuit Anderlecht

Eindelijk meer nieuws over Thomas Foket en Mats Rits vanuit Anderlecht

20:10
3
Deschacht streng vlak voor Antwerp - Anderlecht: "Te veel middelmaat"

Deschacht streng vlak voor Antwerp - Anderlecht: "Te veel middelmaat"

19:00
1
Staat hij nog in doel? Cinel spreekt klare taal na blunder van Warleson

Staat hij nog in doel? Cinel spreekt klare taal na blunder van Warleson

19:20
Jelle Van Damme spreekt over precaire situatie bij Anderlecht en Antwerp: "Heb het daar niet voor"

Jelle Van Damme spreekt over precaire situatie bij Anderlecht en Antwerp: "Heb het daar niet voor"

15:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 05/02: Vandevoordt - Penders - Murillo

Transfernieuws en Transfergeruchten 05/02: Vandevoordt - Penders - Murillo

19:40
Tien dagen niet meer te bespeuren: Philippe Albert vertelt waarom hij de Clasico miste

Tien dagen niet meer te bespeuren: Philippe Albert vertelt waarom hij de Clasico miste

20:20
Wordt dat ook bij Anderlecht een probleem? "Complex voor jongens met minder spelinzicht"

Wordt dat ook bij Anderlecht een probleem? "Complex voor jongens met minder spelinzicht"

12:00
2
Ongeziene vraag vanuit Charleroi in aanloop naar beslissende match

Ongeziene vraag vanuit Charleroi in aanloop naar beslissende match

19:50
Stijnen schrikt over gerucht dat de ronde doet: "Zou het straf vinden van Genk"

Stijnen schrikt over gerucht dat de ronde doet: "Zou het straf vinden van Genk"

20:00
'Oplossing met Belgisch randje in de maak voor Maarten Vandevoordt'

'Oplossing met Belgisch randje in de maak voor Maarten Vandevoordt'

19:40
LIVE: Uitkijken naar wat Edward Still uit zijn mouw schudt: dit kan alvast vervanger Angulo zijn

LIVE: Uitkijken naar wat Edward Still uit zijn mouw schudt: dit kan alvast vervanger Angulo zijn

10:15
Olivier Renard erfde een boeltje, maar... 12,2 miljoen voor aanvallers die amper renderen?

Olivier Renard erfde een boeltje, maar... 12,2 miljoen voor aanvallers die amper renderen?

14:40
4
Belgisch talent (ex-Anderlecht en Cercle Brugge) zorgt voor ophef: vijf miljoen beloofd, niks gekregen

Belgisch talent (ex-Anderlecht en Cercle Brugge) zorgt voor ophef: vijf miljoen beloofd, niks gekregen

18:00
1
Situatie Zanka: iedereen voelde het aankomen, net als bij RSC Anderlecht

Situatie Zanka: iedereen voelde het aankomen, net als bij RSC Anderlecht

17:20
'Opvallende grote buitenlandse naam ook kandidaat bij Anderlecht'

'Opvallende grote buitenlandse naam ook kandidaat bij Anderlecht'

16:30
7

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 20:45 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 07/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 07/02 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 07/02 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 08/02 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 08/02 Antwerp Antwerp

Nieuwste reacties

Alex Del Piero Alex Del Piero over Extra pigment bij Anderlecht - Antwerp: 'Coucke wil Kindermans terughalen, Gheysens speelt het spel keihard' Walter Baseggio Walter Baseggio over Vreselijk thuisdebuut: een avond om snel te vergeten voor nieuwe gezichten bij Anderlecht Walter Baseggio Walter Baseggio over Anderlecht-coach Edward Still verbaast na verlies tegen Antwerp: "We hebben vanavond vertrouwen opgedaan" laszlo laszlo over Joseph Oosting blij, maar ook teleurgesteld na winst in Anderlecht: "Dit is zuur" storfstievel storfstievel over Het liefste Anderlecht, Standard of Antwerp? Coryfee hakt de knoop door seaside seaside over 🎥 Peter Vandenbempt spaart Anderlecht-speler niet: "Onvoorstelbaar, hoe dom en hoe lomp" CringeMedia CringeMedia over Anderlecht - Antwerp: 0-1 cartman_96 cartman_96 over Eindelijk meer nieuws over Thomas Foket en Mats Rits vanuit Anderlecht FCBalto FCBalto over Destabilisatiepoging? Simeone zet absolute sterkhouder Club Brugge op de verlanglijst André Coenen André Coenen over 'Uitleenbeurt voor Gaetan Coucke in gevaar: verschillende verhalen doen de ronde' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved