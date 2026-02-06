🎥 Peter Vandenbempt spaart Anderlecht-speler niet: "Onvoorstelbaar, hoe dom en hoe lomp"

Anderlecht haalde deze winter Moussa Diarra om defensieve zekerheid te brengen, maar zijn thuisdebuut tegen Antwerp draaide uit op een pijnlijke misstap. Een zware fout en rood kleurden de avond.

Anderlecht versterkte zich deze winter met Moussa Diarra. De centrale verdediger liet zich tijdens zijn thuisdebuut tegen Antwerp opvallend met een bijzonder smerige overtreding.

Een dikke tien minuten voor het einde van de bekerwedstrijd tegen The Great Old moest hij gaan douchen. Hij kreeg een terechte rode kaart voor een aanslag op de hiel van Marwan Al-Sahafi.

Geen discussie mogelijk volgens Peter Vandenbempt

Ook Peter Vandenbempt zag dat er geen andere kleur dan rood mogelijk was. "Diarra achtervolgde Al Sahafi en op het moment dat De Cat erbij komt, tackelt hij. Visser heeft gezien dat hij dat vol op de achillespees deed. Terechte rode kaart. Hoe dom en hoe lomp is dit?"

De commentator begreep er niets meer van. "Visser heeft overschot van gelijk. Wat gebeurt er allemaal in het Park? Onvoorstelbaar, hoe dom en gevaarlijk van Diarra. Ik vond eigenlijk dat hij best goed in de wedstrijd zat. Nu gaat hij al zijn medespelers knuffelen, dat is redelijk onnozel."



Het was inderdaad een vreemd beeld. Na de rode kaart ging hij bij zijn ploegmaats langs voor een omhelzing. Blij zullen ze toch niet geweest zijn met de rode kaart. Antwerp pakte door de 0-1-zege een optie op de finale. "De Heizel is maar een steenworp ver, maar Anderlecht is er nu mijlen van verwijderd. Het gaat steil bergaf met paars-wit", besluit Vandenbempt.