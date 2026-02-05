Deschacht streng vlak voor Antwerp - Anderlecht: "Te veel middelmaat"

Donderdagavond neemt RSC Anderlecht het in de halve finales van de Beker van België op tegen Royal Antwerp FC. Voor paars-wit is het na de moeilijke weken in de competitie en het ontslag van Besnik Hasi eens te meer van moeten als ze iets van dit seizoen willen maken.

Olivier Deschacht heeft zich streng uitgelaten voor RSC Anderlecht. Niet alleen zag hij een mentaliteitsprobleem, hij twijfelt ook oprecht aan de intrinsieke kwaliteit die ze momenteel bezitten bij paars-wit.

Is er te veel middelmaat bij Anderlecht?

“Ik zie te veel middelmaat. Zeker defensief… Geen enkele goede centrale verdediger betaalbaar? Dat snap ik absoluut niet. Je kan leven met een winger die flopt, maar zonder top centrale verdedigers en een goede verdedigende middenvelder kan je gewoon geen ploeg bouwen.”

"Je moet niet altijd te veel willen halen. Elk jaar één topper per linie en wat geduld tonen", aldus Deschacht in gesprek met Sporza over de problemen van de kern. Al is er natuurlijk heel weinig tijd en moet er ook gepresteerd worden.

De Beker van België is een hoofdzaak geworden voor Anderlecht

Te beginnen tegen Royal Antwerp in de halve finales van de Croky Cup. Een goede uitgangspositie is primordiaal richting terugwedstrijd, ook al volgende week donderdag. Het wordt dus een cruciale wedstrijd, beseft ook Deschacht.

"De Beker winnen is een trofee én Europees voetbal. Je moet weer iets winnen als club om ook weer toppers aan te trekken. Het belang valt dus niet te onderschatten. Het is een hoofdzaak geworden, en er zal gewonnen moeten worden.”

Volg Anderlecht - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.

