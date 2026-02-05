Volgende week staat op de Bosuil de terugwedstrijd in de halve finale van de Beker van België gepland, maar de heenwedstrijd in het Lotto Park kan al een belangrijke richtinggevende rol spelen. Voor beide ploegen staat er veel op het spel.

Edward Still, de interimcoach van Anderlecht, beloofde enkele tactische aanpassingen, maar beschikt niet over een volle selectie. Belangrijke namen zoals Kana, Augustinsson, Huerta en Stroeykens zijn nog steeds afwezig, wat de keuzes beperkt. Toch wil hij het offensief beter laten renderen en zoekt hij naar creatieve oplossingen.

De vraag rijst of Ilay Camara een rol krijgt als linkeraanvaller. Met het vertrek van Nilson Angulo en het gebrek aan echte snelheid in de selectie, lijkt Camara een logische optie. “We waren voorbereid op de afwezigheid van Angulo, ook door zijn schorsing. We hebben de mogelijkheden besproken", aldus Still.

Zet Edward Still Ilay Camara als linkerwinger?

Daarnaast trainde Coba Da Costa woensdag mee en zal hij in de wedstrijdselectie zitten, al dan niet als invaller. Still overweegt hoe hij zijn defensie vormgeeft: Maamar zou het rechterflank verdedigen, terwijl Sardella centraal in de defensie komt, gezien de blessure van Kana.

Bij Antwerp ontbreekt Kouyaté door een schorsing, wat een kettingreactie in de opstelling veroorzaakt. Verstraeten zal waarschijnlijk terugzakken naar de verdediging, waardoor de jonge Dierckx weer een kans krijgt in het middenveld. Dierckx is ondertussen hersteld van zijn blessure en kan een belangrijke rol spelen in het duel.

Voor beide teams wordt het een test. Anderlecht moet creatieve oplossingen vinden om hun aanval draaiende te houden, terwijl Antwerp een goed resultaat wil meenemen naar de Bosuil. Het belooft een tactisch boeiend en spannend duel te worden.