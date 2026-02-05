Volg Anderlecht - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.
Datum: 05/02/2026 20:30
Competitie: Beker van België
Speeldag: Halve Finales (H)
Stadion: Lotto Park

Volgende week staat op de Bosuil de terugwedstrijd in de halve finale van de Beker van België gepland, maar de heenwedstrijd in het Lotto Park kan al een belangrijke richtinggevende rol spelen. Voor beide ploegen staat er veel op het spel.

Tijd   20:30 
Johan Walckiers
Anderlecht (Anderlecht - Antwerp)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ali Maamar - Lucas Hey - Killian Sardella - Moussa Diarra - Thorgan Hazard - Nathan-Dylan Saliba - Nathan De Cat - Tristan Degreef - Adriano Bertaccini - Ibrahim Kanate
Bank: Ilay Camara - Mihajlo Cvetkovic - Yari Verschaeren - Danylo Sikan - Mihajlo Ilic - Enric Llansana - Justin Heekeren - Basile Vroninks - Coba da Costa - Anas Tajaouart

Foto: © photonews

Volgende week staat op de Bosuil de terugwedstrijd in de halve finale van de Beker van België gepland, maar de heenwedstrijd in het Lotto Park kan al een belangrijke richtinggevende rol spelen. Voor beide ploegen staat er veel op het spel.

Edward Still, de interimcoach van Anderlecht, beloofde enkele tactische aanpassingen, maar beschikt niet over een volle selectie. Belangrijke namen zoals Kana, Augustinsson, Huerta en Stroeykens zijn nog steeds afwezig, wat de keuzes beperkt. Toch wil hij het offensief beter laten renderen en zoekt hij naar creatieve oplossingen.

De vraag rijst of Ilay Camara een rol krijgt als linkeraanvaller. Met het vertrek van Nilson Angulo en het gebrek aan echte snelheid in de selectie, lijkt Camara een logische optie. “We waren voorbereid op de afwezigheid van Angulo, ook door zijn schorsing. We hebben de mogelijkheden besproken", aldus Still.

Zet Edward Still Ilay Camara als linkerwinger?

Daarnaast trainde Coba Da Costa woensdag mee en zal hij in de wedstrijdselectie zitten, al dan niet als invaller. Still overweegt hoe hij zijn defensie vormgeeft: Maamar zou het rechterflank verdedigen, terwijl Sardella centraal in de defensie komt, gezien de blessure van Kana.

Bij Antwerp ontbreekt Kouyaté door een schorsing, wat een kettingreactie in de opstelling veroorzaakt. Verstraeten zal waarschijnlijk terugzakken naar de verdediging, waardoor de jonge Dierckx weer een kans krijgt in het middenveld. Dierckx is ondertussen hersteld van zijn blessure en kan een belangrijke rol spelen in het duel.

Voor beide teams wordt het een test. Anderlecht moet creatieve oplossingen vinden om hun aanval draaiende te houden, terwijl Antwerp een goed resultaat wil meenemen naar de Bosuil. Het belooft een tactisch boeiend en spannend duel te worden.

Vergelijking Anderlecht - Antwerp

Onderlinge duels gewonnen

16
12
6
21/12 18:30 Antwerp Antwerp 2-2 Anderlecht Anderlecht
20/09 20:45 Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
01/05 13:30 Antwerp Antwerp 1-3 Anderlecht Anderlecht
20/04 13:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
09/02 13:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 Antwerp Antwerp
06/02 20:45 Antwerp Antwerp 2-2 Anderlecht Anderlecht
16/01 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-0 Antwerp Antwerp
04/08 13:30 Antwerp Antwerp 1-2 Anderlecht Anderlecht
26/05 18:30 Antwerp Antwerp 3-1 Anderlecht Anderlecht
30/03 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-0 Antwerp Antwerp
17/12 18:30 Antwerp Antwerp 1-1 Anderlecht Anderlecht
06/08 13:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 Antwerp Antwerp
29/01 13:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
06/11 18:30 Antwerp Antwerp 0-0 Anderlecht Anderlecht
12/05 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Antwerp Antwerp
08/05 18:30 Antwerp Antwerp 0-4 Anderlecht Anderlecht
13/03 13:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Antwerp Antwerp
07/11 18:30 Antwerp Antwerp 2-0 Anderlecht Anderlecht
23/05 18:30 Antwerp Antwerp 1-0 Anderlecht Anderlecht
08/05 20:45 Anderlecht Anderlecht 2-2 Antwerp Antwerp
05/04 18:15 Antwerp Antwerp 1-4 Anderlecht Anderlecht
01/11 13:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 Antwerp Antwerp
27/12 20:30 Antwerp Antwerp 0-0 Anderlecht Anderlecht
15/09 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-2 Antwerp Antwerp
12/05 14:30 Antwerp Antwerp 1-1 Anderlecht Anderlecht
07/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-2 Antwerp Antwerp
17/02 18:00 Antwerp Antwerp 0-1 Anderlecht Anderlecht
02/09 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 Antwerp Antwerp
11/03 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Antwerp Antwerp
28/07 20:30 Antwerp Antwerp 0-0 Anderlecht Anderlecht
18/01 15:00 Antwerp Antwerp 0-2 Anderlecht Anderlecht
09/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 3-1 Antwerp Antwerp
15/02 20:00 Anderlecht Anderlecht 4-1 Antwerp Antwerp
15/09 20:00 Antwerp Antwerp 2-1 Anderlecht Anderlecht
