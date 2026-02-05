DONE DEAL: KV Mechelen zet in op de toekomst en legt versterking vast

KV Mechelen is nog volop in strijd voor de top-6 en de Champions' Play-offs. Ondertussen zijn ze echter ook al bezig met de toekomst. En daartoe hebben ze nu nog eens een toptalent vastgelegd met Yanis Ashgir.

"Malinwa blijft vol inzetten op de doorstroming van eigen talent. Met trots kondigt de club aan dat Yanis Asghir zijn eerste profcontract heeft ondertekend", aldus KV Mechelen op haar webstek in een persbericht op donderdag.

KV Mechelen legt Yanis Ashgir vast

"De 17-jarige middenvelder is al sinds zijn vijfde actief binnen de jeugdopleiding van Malinwa, en bekroont nu zijn ontwikkeling met deze belangrijke stap in z’n carrière", zijn ze heel erg trots bij De Kakkers dat ze hem hebben kunnen vastleggen.

Yanis Asghir tekent zijn eerste profcontract bij Malinwa ✍️



Al sinds zijn 5e is Yanis een vaste waarde binnen onze jeugdacademie. Op 17-jarige leeftijd bekroont hij die jarenlange inzet met zijn eerste profcontract.



🔗 https://t.co/lqGDftxPoU



Proficiat, Yanis! ✨ pic.twitter.com/0SVW1NfCxl — KV Mechelen (@kvmechelen) February 5, 2026

"Yanis doorliep vrijwel alle jeugdreeksen Achter de Kazerne en kent de club en haar DNA als geen ander. Zijn profcontract is niet alleen een persoonlijke beloning, maar ook een bevestiging van het opleidingswerk binnen de jeugdacademie."

KV Mechelen heel blij met Yanis Ashgir

"Bij Malinwa geloven we sterk in eigen jeugd. Het verhaal van Yanis past dan ook volledig binnen de visie: jonge spelers opleiden, begeleiden en op het juiste moment het vertrouwen geven om de stap naar het profvoetbal te maken."





"Op die manier wil de club een omgeving zijn waar talenten zich maximaal kunnen ontwikkelen en dromen kunnen waarmaken. Yanis zijn verhaal is een mooi voorbeeld en een inspiratie voor de vele jonge spelers die dagelijks het beste van zichzelf geven in onze academie. Proficiat, Yanis!"