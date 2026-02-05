Dé Belgische jeugdspeler om in het oog te houden: topclubs hebben hem al in het vizier, Rode Duivels ook

De 18-jarige Noah Fernandez staat bij PSV op de rand van een doorbraak. De jonge Belgische middenvelder/aanvaller kreeg de afgelopen weken steeds meer speeltijd bij het eerste team en maakte bovendien zijn Europese debuut.

Eind januari beleefde Fernandez zijn vuurdoop in de UEFA Champions League. Hij viel 45 minuten in tegen Bayern München, waarmee hij de derde jongste speler ooit werd die voor PSV op het kampioenenbal uitkwam. Een indrukwekkende mijlpaal voor iemand die nog zo kort in de spotlight staat.

Noah Fernandez komt bij PSV steeds meer boven water

Ook in de Eredivisie wint hij terrein. Fernandez kwam recent in actie tegen NAC Breda, waar hij 60 minuten speelde, en tegen Feyenoord. In totaal telt zijn seizoen al vijf optredens in de Nederlandse competitie.

Hij wordt steeds vaker omschreven als een van de grootste talenten in de Eredivisie. Zijn technische vaardigheden en spelinzicht vallen op en maken hem een speler om in de gaten te houden. Ook de Belgische bond, waar hij bij de jeugd een sterspeler is, volgt hem regelmatig op. Intern wordt hij bij de KBVB met stip op één gezet als iemand die zal doorgroeien naar de Rode Duivels.

PSV maat hem bewust met mondjesmaat opbouwen. Het clubbeleid is erop gericht jonge talenten rustig te introduceren, zodat ze zich kunnen aanpassen aan de eisen van het eerste team en de druk van wedstrijden op topniveau.

Het huidige beleid sluit aan bij de ervaringen van PSV-icoon Cocu, die Fernandez begeleidt richting de hoofdmacht. “Er wordt ongelooflijk veel gevraagd bij het eerste team en de jongens ervaren dat vaak als ze een aantal keren meetrainen. Ze moeten volledig focussen ondanks alles wat de buitenwereld vindt of schrijft", aldus Cocu in het Algemeen Dagblad over Fernandez.





PSV wil zijn contract zo snel mogelijk verlengen

Naast de sportieve begeleiding ondersteunt PSV Fernandez ook op persoonlijk vlak. Jongeren moeten vaak school en voetbal combineren en leren omgaan met druk van buitenaf. Cocu benadrukt het belang van die begeleiding in deze cruciale fase van hun ontwikkeling.

Noah Fernandez heeft nog een contract tot 2027, maar PSV wil hem langer binden. De club is zich bewust dat topteams uit andere competities snel zullen komen aankloppen. Met zijn talent en groeiend vertrouwen willen ze hem eerst volledig zien doorbreken bij het A-elftal vooraleer hij de stap naar het buitenland zet.