Voor het eerst afwezig dit seizoen: wat is er aan de hand met Rode Duivel?

Alexis Saelemaekers was voor het allereerste keer dit seizoen afwezig in de Serie A op dinsdagavond. De Rode Duivel kampte met een blessure aan de adductoren en werd daardoor aan de kant gehouden door zijn coach.

Het is een klein detail, aangezien de Belgische speler dit seizoen nog geen enkele wedstrijd voor AC Milan had gemist. In totaal heeft hij deelgenomen aan 26 wedstrijden in alle competities samen, er waren er nu 27 mogelijk.

AC Milan wint ook zonder Saelemaekers vlotjes

Niet dat zijn team Saelemaekers echt enorm hard gemist heeft. Wel integendeel, zou je zelfs bijna durven zeggen. Zonder zijn vleugelspeler heeft AC Milan zich namelijk toch doorgezet. De Rossoneri wisten Bologna te verslaan met 0-3.

Koni De Winter was opnieuw basisspeler. De Belgische verdediger heeft zich werkelijk gevestigd in de basiself van AC Milan. Hij leverde, ook nu weer, een solide prestatie. Met een clean sheet heeft hij ook vertrouwen opgedaan.

Een mogelijke terugkeer dit weekend voor Saelemaekers?

De periode van afwezigheid van Alexis Saelemaekers zou niet lang duren. Als alles goed verloopt, zou hij dit weekend zelfs terug kunnen keren. Er bestaat echter een risico op tot wel minstens 20 dagen afwezigheid.


Hij zou mogelijk het volgende duel van aanstaande vrijdag tegen Pisa kunnen missen, evenals het duel tegen Como de volgende woensdag, en in het ergste geval ook de ontmoeting op zondag 22 februari tegen Parma. Een langere afwezigheid lijkt echter onwaarschijnlijk. AC Milan hoopt uiteraard dat hij vrij snel terugkeert, want hij is uitgegroeid tot een echt spilfiguur van de ploeg.

Alexis Saelemaekers

