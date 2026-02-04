Noa Lang breekt de stilte na opvallend vertrek bij Napoli en legt alle schuld bij één persoon

Noa Lang breekt de stilte na opvallend vertrek bij Napoli en legt alle schuld bij één persoon
Foto: © photonews

Noa Lang zette na amper zes maanden al een punt achter zijn avontuur bij Napoli. De aanvaller tekende deze winter bij Galatasaray en gaf nu zelf tekst en uitleg bij dat opvallend snelle vertrek.

Noa Lang vertrok al héél snel bij Napoli. Afgelopen zomer plukte de Italiaanse landskampioen hem weg bij PSV, maar deze winter besloot hij om bij Galatasaray te tekenen. Het blijft opvallend, maar Lang heeft er wel een duidelijke uitleg voor.

Volgens Lang had zijn overstap alles te maken met zijn slechte band met Antonio Conte. "Het spreekt voor zich, denk ik. Hoe ga ik het op een normale manier zeggen… Het klikte niet met de trainer. Laten we het er daarop houden", zegt de flankaanvaller bij ESPN

Geen klik met Conte, wél oog op het WK

Lang scoorde amper één keer in 27 wedstrijden bij Napoli en gaf slechts twee assists. Volgens de winger treft hijzelf geen enkele schuld. "Ik weet dat jullie in Nederland vaak denken dat het aan mij ligt, maar op een dag wordt het nog wel bekend. Voor nu heb ik heel veel respect voor de club waar ik onder contract sta. Ik heb met bijna alle mensen binnen de club een goede band. Het past niet bij mij, dit politieke gedrag."

De lievelingstrainer van Romelu Lukaku valt dus zeker niet bij iedereen in de smaak. "Negen van de tien mensen wilde ook niet dat ik wegging. Ik lag goed in de groep, ik trainde elke dag goed en in de minuten die ik kreeg werd er slecht over mij gesproken. Maar daar was ik het totaal niet mee eens. Binnen de speelstijl heb ik het wel goed gedaan. Althans, dat vind ik."


Lang wil nog benadrukken dat hij geen clubhopper is, maar dat de situatie hem dwong. "Je moet eerlijk worden behandeld en dat gevoel had ik totaal niet. Eerst wilde ik vechten en dacht ik dat ik zou blijven. Maar er komt een WK aan in de zomer. Dus deze keuze was ook vooral daarop gericht."

