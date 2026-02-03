OFFICIEEL: KSC Lokeren haalt nieuwe aanvaller bij JPL-ploeg

Cercle Brugge sloot de wintermercato af met beweging op twee fronten. Naast defensieve versterking werd ook uitgaand nog een oplossing gevonden, waardoor de Vereniging met een herschikte kern vooruit kan.

Cercle Brugge heeft zich maandagavond nog versterkt met een nieuwe centrale verdediger. De linksvoetige Royer Caicedo tekende een contract op Jan Breydel.

Om de mercato af te sluiten deed de Vereniging nog één transfer, een uitgaande. Het nam (voorlopig) afscheid van Alama Bayo, die naar de Challenger Pro League trekt.

Uitgaand transferverkeer sluit mercato af voor Cercle Brugge

De 20-jarige flankaanvaller zal het lopende seizoen afmaken bij KSC Lokeren. De CPL-club bedong geen aankoopoptie. Hij moet Sporting op offensief vlak helpen.

Bayo genoot zijn jeugdopleiding bij Standard de Liège, KAS Eupen en RFC Seraing. "Met zijn snelheid, diepgang en offensieve flair past hij perfect binnen de speelwijze die KSC Lokeren wil hanteren", klinkt het bij zijn nieuwe ploeg.



"Ook sportief ziet KSC Lokeren in Bayo een duidelijke meerwaarde. Met zijn jonge leeftijd en reeds opgebouwde ervaring op profniveau haalt de club een speler in huis met extra aanvallende mogelijkheden voor het team. Hij zal spelen met het rugnummer 22."