Slechts één thuiszege, maar de volgende wordt de allerbelangrijkste voor Cercle Brugge

Nog maar eens een thuisnederlaag voor Cercle, de zevende al dit seizoen. Voor de Vereniging staat de allerbelangrijkste thuiswedstrijd van het seizoen echter nog op het programma.

Eén thuiszege half augustus in de competitie en eind oktober ook een zege tegen KV Kortrijk in de beker. En verder vier gelijke spelen en zeven nederlagen. Een bijzonder slecht rapport voor de Vereniging.

Sportief flauw, financieel uitstekend

De supporters van Cercle Brugge hebben dit seizoen nog niet veel gezien om vrolijk van te worden. Voor het tweede seizoen op rij bengelt de Vereniging ook onderaan het klassement en moet het strijden voor het behoud.

Financieel gaat het dan weer wel goed voor Cercle. De voorbije twee seizoenen werd telkens meer dan 10 miljoen euro winst gemaakt met transfers, dit seizoen is dat ook al meer dan 10 miljoen euro dankzij wintertransfers Minda en Utkus.

Maakt Cercle seizoen goed thuis tegen Club?

Het seizoen grotendeels goedmaken kan voor Cercle echter nog in de volgende thuiswedstrijd, want op 15 februari ontvangt het de buren van Club Brugge voor de Brugse stadsderby. De belangrijkste thuiswedstrijd van het seizoen.



In de laatste vijf thuisduels tegen Club kon Cercle ook vier keer punten afsnoepen, vorig seizoen verloor het wel. Een tweede thuiszege van het seizoen en dat tegen Club zou die vele thuisnederlagen snel doen vergeten.