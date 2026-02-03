Chaos in Brussel: Anderlecht kon laatste wintertransfer nog niet afronden vanwege onverwachte problemen

Chaos in Brussel: Anderlecht kon laatste wintertransfer nog niet afronden vanwege onverwachte problemen
Foto: © photonews

Anderlecht zal zich nog versterken met een extra centrale verdediger. Wanneer die er officieel komt is nog niet duidelijk, aangezien er problemen waren met zijn transfer.

Maandag dook overdag het gerucht op: Mathys Angély (18) zou RSC Anderlecht komen versterken. Niet de broodnodige dosis ervaring voor de defensie van paars-wit, maar wel een talentvolle speler die gehuurd wordt van VfL Wolfsburg.

Angély is een linksvoetige centrale verdediger, opgeleid bij Girondins de Bordeaux, en maakte in de zomer van 2024 de overstap naar Wolfsburg. Sindsdien kwam hij uit voor de U19 van de Duitse club, al debuteerde hij nog niet bij de A-ploeg. Dit seizoen maakte hij wel deel uit van de A-kern en zat hij al enkele keren op de bank in de Bundesliga.

Mathys Angély vijfde winteraanwinst van Anderlecht

Maar er doken problemen op bij de deal. Volgens officiële instanties had RSCA al zes huurspelers, het maximaal toegelaten aantal, maar die telling bleek fout. Dat schrijft La Dernière Heure. Daardoor kon de transfer nog niet geregistreerd worden, ook al trof Anderlecht geen schuld.

Maar de FIFA en de KBVB zouden het opgelost krijgen. Angély komt dus wel degelijk naar Anderlecht en zet dinsdag zijn handtekening. Zijn komst op het laatste moment houdt vermoedelijk verband met de vertrekken van Yasin Özcan en vooral Moussa N’Diaye, waardoor er defensief ruimte vrijkwam. De Fransman kan ook als linksachter uit de voeten.

Tenzij er nog verrassingen volgen, is Angély bedoeld als versterking voor de A-kern en niet voor RSCA Futures. Daarmee komt het totaal aantal winteraanwinsten van Anderlecht op vijf: Justin Heekeren, Danylo Sikan, Moussa Diarra, Coba Da Costa en Mathys Angély.

UPDATE: Alle problemen zijn van de baan. Het onverwachte struikelblok is weggewerkt en paars-wit heeft de transfer officieel kunnen aankondigen. Mathys Angély is een nieuwe speler van Anderlecht.

