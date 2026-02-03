Niet alle transfermarkten zijn dicht: aan deze landen kunnen JPL-clubs nog verkopen

De wintermercato sloot maandagavond in België, maar in heel wat andere landen mogen er nog inkomende transfers worden gedaan. Hier is een overzicht.

Maandagavond deden heel wat verschillende JPL- en CPL-clubs last-minute transfers op de laatste dag van de wintermercato. Er werden vooral oplossingen gezocht voor overbodige spelers.

Toch konden enkele clubs zich op het nippertje ook nog versterken. Dat is vanaf dinsdag niet meer mogelijk, aangezien de mercato gesloten is in België sinds 00:00. Dat geldt ook voor Spanje, waar de transfermarkt om middernacht sloot.

Turkije en Portugal houden deuren nog open

In Engeland, Italië, Duitsland en Frankrijk moesten de clubs meer vaart maken: de mercato sloot er al om 20u. In Saudi-Arabië hadden clubs nog tot maandagavond.

Toch moeten de Belgische clubs nog opletten. In Turkije kunnen er nog transfers gedaan worden tot en met 6 februari. Uitgaande transfers mogen uiteraard nog steeds in België. Genk kan hier bijvoorbeeld nog van profiteren.



Besiktas heeft namelijk 15 miljoen euro over voor Hyeon-Gyu Oh. Afwachten hoe dat verhaal eindigt. In landen waar het voetbalniveau wat lager ligt (Griekenland, Polen,...) , krijgen de clubs nog iets langer om transfers te doen. In Portugal en Nederland sluit de mercato op dinsdagavond.