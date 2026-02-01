Union SG Union SG
1-0
Club Brugge Club Brugge
usgUnion SG
cluClub Brugge
(Promise David) Adem Zorgane 31'
1-0
Datum: 01/02/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 23
Stadion: Joseph Marien stadion
Verkeerde gok van Leko? Club Brugge amper gevaarlijk en heeft na nederlaag achterstand van 5 punten op Union
Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Joseph Marienstadion
| 64 reacties
Verkeerde gok van Leko? Club Brugge amper gevaarlijk en heeft na nederlaag achterstand van 5 punten op Union
Foto: © photonews

Na hun zeges in de Champions League genoot de Belgische titelstrijd weer de aandacht van Union en Club Brugge. Blauw-zwart kon mits een zege naar de leiding springen, maar was veruit de minst gevaarlijke ploeg en verloor. Het verschil tussen USG en Club bedraagt in de stand nu vijf punten.

Langs beide zijden miste een vaste waarde deze topper door schorsing. Schoofs en Spileers waren de logische vervangers van Van De Perre en Ordoñez. Voorts maakten beide coaches een bewuste keuze in de aanval. Hubert koos voor Promise David in plaats van Florucz. Leko begon zonder diepe spits en liet Tzolis spelen in een vrije rol.

Toppers brengen vaak verwachtingen van sprankelend voetbal met zich mee, maar er wordt niet altijd aan voldaan. Duelkracht, dat was zondagavond vereist in het Dudenpark. Langs beide kanten was de defensie baas boven de aanval in een studieronde van 25 minuten. Daarna begon Union wel meer stilstaande fases te versieren en dat waren net situaties waar Club het moeilijk mee had.

Union slaat toe op hoekschop

Op een hoekschop wonnen Sykes en David de eerste duels, waarna Zorgane kon binnentikken (1-0). Zo werd het een eerste helft zoals ze 'm bij de Unionisten wel graag zien. Zelfs de verdubbeling van de score had vlak voor rust gekund. Het uitstappen van Sabbe was niet zijn beste idee in zijn duel met Guilherme. De save van Mignolet maakte de uithaal van de Braziliaan onschadelijk. 

De keuze van Hubert voor David leek beter te renderen dan die van Leko om Vermant lang langs de kant te laten. David kon zichzelf wel aanwrijven dat hij de 2-0 liet liggen toen hij na de pauze werd vrijgespeeld. De Canadees knalde onbesuisd over. Schoofs mikte een vrije trap wel tussen de palen, Mignolet zweefde 'm uit zijn doelvlak. 

Club Brugge bleef het al combinerend proberen en had na rust aardig wat balbezit. Keer op keer liep het echter mis in de zone van de waarheid. Bij Union had Zeneli de 2-0 aan de voet: oog in oog met Mignolet kon hij het niet afmaken. Deze misser werd bijna nog afgestraft. Bij een kopbal van Tresoldi op vrijschop was een reflex van Scherpen nodig. Vanaken schoot de herneming over en dus droop Club af zonder punten. 

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 6.52 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 9/24 (37.5%)
Meer statistieken
Mac Allister Kevin 90' 7.05 -
  • Nauwkeurige passes: 23/33 (69.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 5
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Burgess Christian   90' 8.0 -
  • Nauwkeurige passes: 30/34 (88.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Sykes Ross   90' 6.94 -
  • Nauwkeurige passes: 20/27 (74.1%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/12 (33.3%)
Meer statistieken
Khalaili Anan 90' 6.67 -
  • Nauwkeurige passes: 27/33 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Zorgane Adem  79' 8.01 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 28/34 (82.4%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Schoofs Rob 90' 6.57 -
  • Nauwkeurige passes: 19/29 (65.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Patris Louis 90' 6.57 -
  • Nauwkeurige passes: 8/14 (57.1%)
  • Intercepties: 5
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Ait El Hadj Anouar 90' 6.79 -
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
Meer statistieken
David Promise A 90' 7.2 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/18 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Smith Guilherme 90' 6.55 -
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Bank
Chambaere Vic 0'  
Biondic Mateo 0'  
Pavlic Ivan 0'  
Kavlashvili Giorgi 0'  
François Guillaume 0'  
Niang Ousseynou 0' 6.8  
Meer statistieken
Zeneli Besfort 11' 6.66 -
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Florucz Raul 0'  
Leysen Fedde 0' 6.99  
Meer statistieken
Fuseini Mohammed 0' 6.41  
Meer statistieken
 

Club Brugge Club Brugge
Mignolet Simon 90' 7.42 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Sabbe Kyriani 88' 5.97 -
  • Nauwkeurige passes: 55/68 (80.9%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Mechele Brandon   90' 6.69 -
  • Nauwkeurige passes: 75/79 (94.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Spileers Jorne 90' 7.01 -
  • Nauwkeurige passes: 86/93 (92.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/14 (42.9%)
Meer statistieken
Seys Joaquin 88' 6.73 -
  • Nauwkeurige passes: 67/75 (89.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Stankovic Aleksandar 90' 6.29 -
  • Nauwkeurige passes: 44/53 (83%)
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Onyedika Raphael 57' 6.24 -
  • Nauwkeurige passes: 38/47 (80.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Forbs Carlos 89' 6.85 -
  • Nauwkeurige passes: 28/34 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Vanaken Hans 90' 6.55 -
  • Nauwkeurige passes: 77/88 (87.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Diakhon Mamadou   77' 6.12 -
  • Nauwkeurige passes: 16/17 (94.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 5/7 (71.4%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Tzolis Christos 90' 6.43 -
  • Nauwkeurige passes: 36/42 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bank
Tresoldi Nicolò 33' 6.59 -
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Vetlesen Hugo 0'  
Sandra Cisse 0'  
Meijer Bjorn 2' 6.36  
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Vermant Romeo 2' 6.28  
Meer statistieken
Osuji Vince 0'  
Jackers Nordin 0'  
Siquet Hugo 1' 6.45  
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Lemarechal Felix 13' 6.18 -
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
Meer statistieken
Herbeleef Union SG - Club Brugge

Vooraf

LIVE: Wie trekt de lijn door na CL-zege? Club Brugge speelt bij Union voor de leidersplaats

LIVE: Wie trekt de lijn door na CL-zege? Club Brugge speelt bij Union voor de leidersplaats

10:45

Door de nederlaag van STVV heeft de topper tussen Union en Club Brugge nog een extra pigment gekregen. Hierdoor spelen beide ploegen nu voor de leidersplaats.

Jupiler Pro League

 Speeldag 23
La Louvière La Louvière 1-1 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-4 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Westerlo Westerlo
STVV STVV 0-2 Charleroi Charleroi
Standard Standard 2-0 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 1-0 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved