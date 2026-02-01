Verkeerde gok van Leko? Club Brugge amper gevaarlijk en heeft na nederlaag achterstand van 5 punten op Union

Na hun zeges in de Champions League genoot de Belgische titelstrijd weer de aandacht van Union en Club Brugge. Blauw-zwart kon mits een zege naar de leiding springen, maar was veruit de minst gevaarlijke ploeg en verloor. Het verschil tussen USG en Club bedraagt in de stand nu vijf punten.

Langs beide zijden miste een vaste waarde deze topper door schorsing. Schoofs en Spileers waren de logische vervangers van Van De Perre en Ordoñez. Voorts maakten beide coaches een bewuste keuze in de aanval. Hubert koos voor Promise David in plaats van Florucz. Leko begon zonder diepe spits en liet Tzolis spelen in een vrije rol.

Toppers brengen vaak verwachtingen van sprankelend voetbal met zich mee, maar er wordt niet altijd aan voldaan. Duelkracht, dat was zondagavond vereist in het Dudenpark. Langs beide kanten was de defensie baas boven de aanval in een studieronde van 25 minuten. Daarna begon Union wel meer stilstaande fases te versieren en dat waren net situaties waar Club het moeilijk mee had.

Union slaat toe op hoekschop

Op een hoekschop wonnen Sykes en David de eerste duels, waarna Zorgane kon binnentikken (1-0). Zo werd het een eerste helft zoals ze 'm bij de Unionisten wel graag zien. Zelfs de verdubbeling van de score had vlak voor rust gekund. Het uitstappen van Sabbe was niet zijn beste idee in zijn duel met Guilherme. De save van Mignolet maakte de uithaal van de Braziliaan onschadelijk.

De keuze van Hubert voor David leek beter te renderen dan die van Leko om Vermant lang langs de kant te laten. David kon zichzelf wel aanwrijven dat hij de 2-0 liet liggen toen hij na de pauze werd vrijgespeeld. De Canadees knalde onbesuisd over. Schoofs mikte een vrije trap wel tussen de palen, Mignolet zweefde 'm uit zijn doelvlak.





Club Brugge bleef het al combinerend proberen en had na rust aardig wat balbezit. Keer op keer liep het echter mis in de zone van de waarheid. Bij Union had Zeneli de 2-0 aan de voet: oog in oog met Mignolet kon hij het niet afmaken. Deze misser werd bijna nog afgestraft. Bij een kopbal van Tresoldi op vrijschop was een reflex van Scherpen nodig. Vanaken schoot de herneming over en dus droop Club af zonder punten.