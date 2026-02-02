🎥 "Gefrustreerd": Ivan Leko schrikt van wat hij nooit eerder zag bij Club Brugge en hekelt 'halve cadeau'

Zelfs een ervaren coach als Ivan Leko schrikt soms nog van dingen die hij te zien krijgt. Club Brugge creëerde op het veld van Union veel minder dan in vorige matchen. Bovendien vond Leko dat Club het enige doelpunt uit de partij te makkelijk weggaf.

Hieronder kunt u de algemene analyse van Ivan Leko bekijken. Hij zegt 'gefrustreerd en ontgoocheld' te zijn. In de vorige wedstrijden dwong Club Brugge steeds veel kansen af en scoorde het ook vlotjes. Het beeld van zondagavond in het Dudenpark was daar ver van verwijderd. "Het was totaal het omgekeerde", moest Leko toegeven. Daar schrok hij toch wel even van.

Daardoor blijft Club Brugge derde en heeft het een achterstand van vijf punten op leider Union. "Belangrijker dan die kloof is het gevoel dat we niet goed waren. De kloof zou door de halvering twee of drie punten zijn bij het begin van de play-offs. Het is in deze fase van het kampioenschap geen kwestie van punten. De kwestie is dat we een manier moeten vinden hoe we Union kunnen doen kraken."

Het is aan de technische staf om oplossingen te vinden, maar Leko doet ook een oproep aan zijn spelers om slimmer te handelen. "Geef geen doelpunt weg in een gesloten wedstrijd die draait om duels en tweede ballen. Dan eindigt het gewoon op 0-0. Je weet dat ze sterk zijn op stilstaande fases. We hebben erop getraind en weten hierover alles wat we moeten weten."

Leko zag dat het scenario Union in de kaart speelde

De manier waarop Club de 1-0 incasseerde, stoorde Leko dus. "Dwing hen om dingen te creëren, maar dit was eerder een halve cadeau van onze kant. Het scenario was perfect voor Union. Het kon een laag blok zetten en zijn momenten kiezen. Daar zijn ze heel goed in. Dat is al langer het geval. Het is niet zomaar dat ze amper twee tegendoelpunten hebben in thuismatchen. Wij van onze kant moeten leren hoe te verbeteren."

Lees ook... Club Brugge-trainer Leko komt met verklaring voor mislukt experiment: "Dan speel ik altijd met Vermant"›

Het huidige Club Brugge heeft dus nog een duidelijke progressiemarge. Voorts heeft Leko ook tekst en uitleg gegeven bij zijn beslissing om met Tzolis vooraan te starten en niet met Tresoldi of Vermant. Die laatste zou last gehad hebben van een lichte blessure.