'Domenico Tedesco gooit reddingsboei en wil Loïs Openda nieuwe kans geven na flop in Turijn'

Manuel Gonzalez
Waar ligt de toekomst van Loïs Openda? Bij Juventus FC heeft onze landgenoot niets of niemand kunnen overtuigen. Al lijkt een oude bekende hem een tweede kans te willen geven.

Juventus FC huurt Loïs Openda van RB Leipzig. Kostprijs: 3,5 miljoen euro… plus 45 miljoen euro. In de huurovereenkomst zit namelijk een verplichte aankoopoptie vervat.

Openda was dit seizoen een absolute flop in Turijn. De 26-jarige aanvaller vond amper twee keer de weg naar doel. Een kleine rekensom: dat is net geen twintig miljoen euro per doelpunt.

Twintig miljoen euro... per doelpunt

La Gazzetta dello Sport weet dan ook dat Openda géén toekomst heeft in Turijn. De Oude Dame liet onze landgenoot al weten dat hij - ondanks het feit dat er na het seizoen een definitieve transferaankondiging zal komen - een oplossing dient te zoeken.

Al lijkt die oplossing zich al aan te dienen. Domenico Tedesco wil Openda naar Fenerbahçe halen. De voormalige bondscoach van België gelooft dat de 31-voudig Rode Duivel in een minder defensie competitie zijn oude niveau kan terugvinden.

Wie kan én wil betalen voor spits die niet (meer) kan scoren?


Maar kan - of beter gezegd: wil - Fener pakweg veertig miljoen euro ophoesten voor een aanvaller die dit seizoen geen potten heeft gebroken? Dat is namelijk de marktwaarde die Transfermarkt aan Openda geeft. Of komt er een nieuwe huur (met aankoopoptie)? 

Anderlecht wacht niét op nieuwe TD: Brusselaars hebben eerste zomertransfer al beet

