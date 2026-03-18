'Real Madrid betaalt 160 miljoen euro (!) en berooft Vincent Kompany en Bayern München van absolute sterkhouder'

Real Madrid wil komen shoppen bij Bayern München. Geraakt Vincent Kompany één van zijn absolute sterkhouders kwijt? Eén ding is zeker: een transfer zal een serieuze duit kosten.

Real Madrid wil zich op aanvallend gebied versterken met snelle en creatieve wingers. In dat opzicht heeft De Koninklijke Michael Olise héél hoog op de verlanglijst gezet.

Een verrassing is de interesse in Olise niet. De in Londen geboren Fransman is één van de absolute sterkhouders bij Bayern München. Vincent Kompany is alvast een grote fan.

160 miljoen euro ligt klaar

Het is Real Madrid echter menens om de winger binnen te halen. De Spaanse grootmacht heeft maar liefst 160 miljoen euro bij elkaar gesprokkeld om 13-voudig Frans international binnen te halen.

Ter vergelijking: Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 130 miljoen euro. Met een lopend contract tot medio 2029 staat Der Rekordmeister héél sterk in de schoenen.

Real Madrid is overigens niet de enige die concrete interesse toont in Olise. Ook Liverpool FC, Manchester City, Arsenal FC en PSG informeerden al naar de voorwaarden van de 24-jarige Fransman.