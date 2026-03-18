'Real Madrid betaalt 160 miljoen euro (!) en berooft Vincent Kompany en Bayern München van absolute sterkhouder'

Manuel Gonzalez
| 1 reacties
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Real Madrid wil komen shoppen bij Bayern München. Geraakt Vincent Kompany één van zijn absolute sterkhouders kwijt? Eén ding is zeker: een transfer zal een serieuze duit kosten.

Real Madrid wil zich op aanvallend gebied versterken met snelle en creatieve wingers. In dat opzicht heeft De Koninklijke Michael Olise héél hoog op de verlanglijst gezet.

Een verrassing is de interesse in Olise niet. De in Londen geboren Fransman is één van de absolute sterkhouders bij Bayern München. Vincent Kompany is alvast een grote fan.

160 miljoen euro ligt klaar

Het is Real Madrid echter menens om de winger binnen te halen. De Spaanse grootmacht heeft maar liefst 160 miljoen euro bij elkaar gesprokkeld om 13-voudig Frans international binnen te halen.

Ter vergelijking: Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 130 miljoen euro. Met een lopend contract tot medio 2029 staat Der Rekordmeister héél sterk in de schoenen.

Interesse uit Spanje, Engeland én Frankrijk


Real Madrid is overigens niet de enige die concrete interesse toont in Olise. Ook Liverpool FC, Manchester City, Arsenal FC en PSG informeerden al naar de voorwaarden van de 24-jarige Fransman.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bayern München
Real Madrid
Michael Olise

Meer nieuws

Anderlecht wacht niét op nieuwe TD: Brusselaars hebben eerste zomertransfer al beet

22:30
22:00
19:20
21:40
1
19:40
5
20:20
1
21:00
20:40
20:00
2
19:00
1
15:56
7
18:40
18:20
1
18:00
2
17:40
17:20
17:00
16:30
6
15:45
4
15:30
15:00
14:30
1
14:00
1
11:40
4
13:30
13:01
21
12:40
4
11:20
2
12:20
12:10
12:00
12
11:00
10:45
10:38
07:20
5
10:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 1/16 Finales (T)
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 3-0 Bodø Glimt Bodø Glimt
Arsenal Arsenal 2-0 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Manchester City Manchester City 1-2 Real Madrid Real Madrid
Chelsea Chelsea 0-3 PSG PSG
Barcelona Barcelona 7-2 Newcastle United Newcastle United
Liverpool FC Liverpool FC 4-0 Galatasaray Galatasaray
Bayern München Bayern München 4-0 Atalanta Atalanta
Tottenham Tottenham 2-2 Atlético Madrid Atlético Madrid

Nieuwste reacties

Caesar Cyriel Caesar Cyriel over 'Real Madrid betaalt 160 miljoen euro (!) en berooft Vincent Kompany en Bayern München van absolute sterkhouder' Goro Goro over Liverpool FC - Galatasaray: 0-0 CringeMedia CringeMedia over Club Brugge wil zich meten met beste jeugdopleidingen van Europa: "De lat weer wat hoger" Geert66 Geert66 over Pro League maakt zich al op voor juridische strijd: horrorscenario ontwikkelt zich in Challenger Pro League Arthur Shelby Arthur Shelby over Verlengen of... vertrekken bij KV Mechelen? Benito Raman spreekt over toekomstplannen pief pief over "Zonde": Vanhaezebrouck vindt het bijzonder jammer in de JPL ontleder ontleder ontleder ontleder over 'Zulte Waregem verrast en kiest voor nieuwe coach die géén enkele ervaring heeft in Jupiler Pro League' jawaddedadde jawaddedadde over Niet toegetalen in kleedkamer van Arsenal én loon van (amper) vierhonderd euro per week: Max Dowman is de jongste doelpuntenmaker ooit in de Premier League Andreas2962 Andreas2962 over Alarmfase rood: beresterke Thibaut Courtois valt uit Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over KAA Gent denkt al aan volgend seizoen en heeft middenvelder op het oog Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved