Na snel rood voor Union zit venijn in de staart op Stayen: penalty in minuut 100 geeft Club kans op koppositie

Kevin Vanbuggenhout
De verplaatsing naar Sint-Truiden vormde voor Union de op papier op één na moeilijkste klip om te omzeilen in deze play-offs. Na de uitsluiting van Mac Allister werd het nog een stuk moeilijker voor de Unionisten. Bijna redde de leider nog een punt, maar er kwam nog een late penalty aan.

Het duurde niet lang vooraleer STVV een eerste keer dreigde. Merlen stond in de tweede zone te wachten op de voorzet van Vanwesemael. De voorzet van de man in vorm dwong Scherpen al tot een redding. Bij een volgend moment van Truiense dreiging gingen de alarmbellen af. Sebaoui profiteerde van een totaal mislukte crosspass van Zorgane.

Mac Allister gooide zijn lichaam zodanig in het duel dat hij Sebaoui zeker foutief afstopte, voor die laatste de grote rechthoek binnendrong. Boterberg trok rechtstreeks rood. Dat zullen de Unionisten streng gevonden hebben, gezien de aanwezigheid van andere verdedigers in het centrum. Mac Allister ontnam STVV zo wel een grote kans. 

In elk geval zou Union ongeveer tachtig minuten met een man minder moeten spelen. STVV rook zijn kans en zette zijn offensief verder. Na een carambole tussen Goto en Scherpen belandde de bal net naast. Merlen buffelde een voorzet van Pupe dan weer rakelings naast. Op slag van rust knikte Merlen wel tussen de palen bij een kopkans op hoekschop. Scherpen duwde met een reflex tegen de lat. 

Het was overleven voor Union, dat in de eerste helft welgeteld 21% balbezit had. Ongezien voor een titelkandidaat, zelfs al speelt die met een man minder. Dat spelbeeld werd exact verder gezet na de pauze. Toch leek Union defensief minder te moeten weggeven, tot STVV toch toesloeg in de slotfase. Diouf werkte de 1-0 tegen de touwen. 

Dan toch geen punt voor Union na dol slot

Met Union ben je echter nooit klaar. Het had de hele match amper gedreigd, maar Schoofs dropte in de extra tijd nog een voorzet in de box. De kopbal van Rodriguez verraste thuisdoelman Kokubo (1-1). STVV zette echter nog eens aan. Patris redde op de lijn, maar Sylla trapte in het aangezicht van Yamamoto. Bal op de stip dus en Ito zorgde in minuut 100 voor een Truiens delirium. Als Club zondag wint in Anderlecht, is het leider. 

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 2-1 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 13:30 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 18:30 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 16:00 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

