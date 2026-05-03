Volg KV Mechelen - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.
-
Datum: 03/05/2026 13:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 6
LIVE: KV Mechelen en KAA Gent moeten het nu wel gaan doen: "De Mil zal plan hebben voor de drie punten"
LIVE: KV Mechelen en KAA Gent moeten het nu wel gaan doen: "De Mil zal plan hebben voor de drie punten"
Foto: © photonews

Het woord 'moeten' wordt al eens bovengehaald in de Champions' Play-offs, en dat op vijf speeldagen van het einde. KV Mechelen en Gent zijn de enige ploegen zonder zege. In de strijd om Europees voetbal komt die eerste driepunter er best dit weekend aan.

De Buffalo's beginnen aan deze affiche met twee punten meer dan Mechelen. "Het verschil tussen Gent en ons is nooit heel groot geweest", maakt Fred Vanderbiest zich sterk. "Twee onderlinge duels eindigden op 1-1. In de andere match werd het na een counter 3-1, hoewel het op dat moment ook 2-2 kon staan." Vanderbiest verwacht opnieuw spanning.

KVM scoorde in vier van zijn vijf matchen, maar slikte recent ook een karrenvracht aan doelpunten. Gent scoorde al drie matchen niet meer, maar hield wel de nul tegen Union en STVV. "Zij zullen afzakken met hun clean sheets in gedachten. Als zij niet verliezen, is er voor hen niets aan de hand. Zij kunnen tevreden zijn met een punt."

Belangrijkste match tot dusver voor KVM

Daar voegt Vanderbiest nog iets aan toe: "Al zal De Mil ook wel een plan hebben om de drie punten te pakken." Bij KV is de uitkomst cruciaal op mentaal vlak. "Sowieso. In dat opzicht is dit de belangrijkste wedstrijd tot dusver. Als je wint, krijg je zuurstof. Verlies je, dan kom je op vijf punten te staan met slechts één thuismatch voor de boeg."

Dan zou het moeilijk zijn voor Mechelen om nog een Europees ticket te behalen. "Daar moet je niet voor gestudeerd te hebben. Als wij voor iets in aanmerking willen komen, moeten we winnen." Bij Gent heeft Rik De Mil ook het belang van de confrontatie onderstreept, in de wetenschap dat daarna voor zijn ploeg ook het duel met Anderlecht volgt. 

Zieke Raman mist wellicht duel tegen ex-ploeg


Raman is ziek. Daarnaast staan ook Ouahabi, Golic en Zekri nog aan de kant bij Malinwa. Gent heeft Es-Saoubi zien uitvallen. Hij vervoegt Samoise, Paskotsi, El Adfaoui, Ayinde en De Meyer in de lappenmand. Volg KV Mechelen - KAA Gent zondagmiddag om 13u30 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Prono KV Mechelen - KAA Gent

KV Mechelen wint
Gelijk
KAA Gent wint
KV Mechelen KV Mechelen wint Gelijk KAA Gent KAA Gent wint
49.79% 28.45% 21.76%
Populairste
2-1
(85x)		 1-1
(50x)		 1-2
(31x)

Vergelijking KV Mechelen - KAA Gent

Positie

6
5

Punten

24
26

Verloren

4
2

Gescoorde doelpunten

4
2

Doelpunten tegen

14
6

Gele kaarten

8
8

Rode kaarten

1
0

Onderlinge duels gewonnen

10
13
30
06/04 18:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
08/03 16:00 KAA Gent KAA Gent 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
16/08 18:15 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KAA Gent KAA Gent
07/02 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 3-3 KAA Gent KAA Gent
15/09 19:15 KAA Gent KAA Gent 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
04/05 18:15 KV Mechelen KV Mechelen 2-4 KAA Gent KAA Gent
20/04 20:00 KAA Gent KAA Gent 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
19/01 20:45 KAA Gent KAA Gent 0-0* KV Mechelen KV Mechelen
06/08 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-1 KAA Gent KAA Gent
16/04 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KAA Gent KAA Gent
16/10 16:00 KAA Gent KAA Gent 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
10/05 18:45 KV Mechelen KV Mechelen 1-2 KAA Gent KAA Gent
07/05 20:45 KAA Gent KAA Gent 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
15/12 18:45 KV Mechelen KV Mechelen 4-3 KAA Gent KAA Gent
15/08 16:00 KAA Gent KAA Gent 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
22/05 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-2 KAA Gent KAA Gent
02/05 16:00 KAA Gent KAA Gent 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
19/02 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KAA Gent KAA Gent
30/08 20:45 KAA Gent KAA Gent 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
01/02 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-3 KAA Gent KAA Gent
15/09 18:00 KAA Gent KAA Gent 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
01/05 14:30 KAA Gent KAA Gent 1-2 KV Mechelen KV Mechelen
18/02 14:30 KAA Gent KAA Gent 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
12/08 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KAA Gent KAA Gent
12/03 14:30 KAA Gent KAA Gent 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
30/10 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-0 KAA Gent KAA Gent
26/12 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-0 KAA Gent KAA Gent
16/12 20:45 KAA Gent KAA Gent 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
29/08 20:30 KAA Gent KAA Gent 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
12/12 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 KAA Gent KAA Gent
03/08 20:00 KAA Gent KAA Gent 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
29/11 01:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-1 KAA Gent KAA Gent
04/08 14:30 KAA Gent KAA Gent 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
26/12 14:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KAA Gent KAA Gent
15/09 20:00 KAA Gent KAA Gent 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
03/03 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-2 KAA Gent KAA Gent
04/11 20:30 KAA Gent KAA Gent 6-2 KV Mechelen KV Mechelen
05/03 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KAA Gent KAA Gent
30/10 20:00 KAA Gent KAA Gent 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
29/03 19:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-2 KAA Gent KAA Gent
25/03 20:45 KAA Gent KAA Gent 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
09/02 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 2-2 KAA Gent KAA Gent
07/12 19:30 KAA Gent KAA Gent 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
04/12 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-5 KAA Gent KAA Gent
09/08 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
14/02 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 3-3 KAA Gent KAA Gent
20/09 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-2 KV Mechelen KV Mechelen
12/04 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KAA Gent KAA Gent
11/11 18:00 KAA Gent KAA Gent 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
14/03 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-1 KAA Gent KAA Gent
28/02 20:30 KAA Gent KAA Gent 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
10/05 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KAA Gent KAA Gent
08/12 20:00 KAA Gent KAA Gent 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Rik De Mil ziet nóg een speler uitvallen en is formeel: "Hadden drie of zelfs vijf punten meer moeten hebben"

Rik De Mil ziet nóg een speler uitvallen en is formeel: "Hadden drie of zelfs vijf punten meer moeten hebben"

01/05 1

Voor KAA Gent staat misschien wel dé match van het jaar tot dusver op het programma. Als ze nog willen dromen van Europees voetbal, dan moet KV Mechelen voor de bijl. De ze...

Rik De Mil durft het zeggen: "Elke coach zegt dat, is kwestie van kwaliteit"

Rik De Mil durft het zeggen: "Elke coach zegt dat, is kwestie van kwaliteit"

02/05 1

Elke coach durft al eens wat clichés braken. Dat is anno 2026 niet anders dan de voorbije jaren. Iemand die echter durft toegeven dat alle coaches al eens hetzelfde zeggen?...

LIVE: KV Mechelen en KAA Gent moeten het nu wel gaan doen: "De Mil zal plan hebben voor de drie punten"

LIVE: KV Mechelen en KAA Gent moeten het nu wel gaan doen: "De Mil zal plan hebben voor de drie punten"

09:45

Het woord 'moeten' wordt al eens bovengehaald in de Champions' Play-offs, en dat op vijf speeldagen van het einde. KV Mechelen en Gent zijn de enige ploegen zonder zege. In...

Fred Herpoel formeel: "Hij is de beste doelman in ons land"

Fred Herpoel formeel: "Hij is de beste doelman in ons land"

02/05 2

KAA Gent pakte in deze Champions' Play-offs amper drie op vijftien. En het had zeker nog slechter gekund. Gelukkig staat er in doel wel een sterke Davy Roef. Die haalde al ...

Vanderbiest heeft in aanloop naar clash met Gent verrassende verklaring voor nederlagen KV Mechelen

Vanderbiest heeft in aanloop naar clash met Gent verrassende verklaring voor nederlagen KV Mechelen

02/05 4

Fred Vanderbiest en KV Mechelen kijken zondagmiddag met KAA Gent een concurrent in de ogen in een duel met de vijfde plaats als inzet. Om die wedstrijd tot een goed einde t...

Moet Malinwa meer eisen van Van Brederode of net niet? Vanderbiest heeft uitgesproken mening

Moet Malinwa meer eisen van Van Brederode of net niet? Vanderbiest heeft uitgesproken mening

06:30

Iedereen weet dat Myron van Brederode de man is die Malinwa naar Play-off 1 geschoten heeft, met die heerlijke knal tegen Anderlecht. Vijf speeldagen ver in de play-offs he...

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 2-1 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 13:30 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 18:30 Club Brugge Club Brugge
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved