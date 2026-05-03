LIVE: KV Mechelen en KAA Gent moeten het nu wel gaan doen: "De Mil zal plan hebben voor de drie punten"

Het woord 'moeten' wordt al eens bovengehaald in de Champions' Play-offs, en dat op vijf speeldagen van het einde. KV Mechelen en Gent zijn de enige ploegen zonder zege. In de strijd om Europees voetbal komt die eerste driepunter er best dit weekend aan.

De Buffalo's beginnen aan deze affiche met twee punten meer dan Mechelen. "Het verschil tussen Gent en ons is nooit heel groot geweest", maakt Fred Vanderbiest zich sterk. "Twee onderlinge duels eindigden op 1-1. In de andere match werd het na een counter 3-1, hoewel het op dat moment ook 2-2 kon staan." Vanderbiest verwacht opnieuw spanning.

KVM scoorde in vier van zijn vijf matchen, maar slikte recent ook een karrenvracht aan doelpunten. Gent scoorde al drie matchen niet meer, maar hield wel de nul tegen Union en STVV. "Zij zullen afzakken met hun clean sheets in gedachten. Als zij niet verliezen, is er voor hen niets aan de hand. Zij kunnen tevreden zijn met een punt."

Belangrijkste match tot dusver voor KVM

Daar voegt Vanderbiest nog iets aan toe: "Al zal De Mil ook wel een plan hebben om de drie punten te pakken." Bij KV is de uitkomst cruciaal op mentaal vlak. "Sowieso. In dat opzicht is dit de belangrijkste wedstrijd tot dusver. Als je wint, krijg je zuurstof. Verlies je, dan kom je op vijf punten te staan met slechts één thuismatch voor de boeg."

Dan zou het moeilijk zijn voor Mechelen om nog een Europees ticket te behalen. "Daar moet je niet voor gestudeerd te hebben. Als wij voor iets in aanmerking willen komen, moeten we winnen." Bij Gent heeft Rik De Mil ook het belang van de confrontatie onderstreept, in de wetenschap dat daarna voor zijn ploeg ook het duel met Anderlecht volgt.

Zieke Raman mist wellicht duel tegen ex-ploeg



Raman is ziek. Daarnaast staan ook Ouahabi, Golic en Zekri nog aan de kant bij Malinwa. Gent heeft Es-Saoubi zien uitvallen. Hij vervoegt Samoise, Paskotsi, El Adfaoui, Ayinde en De Meyer in de lappenmand.