KAA Gent doet geweldige zaak richting Europa met zege in kraker tegen Mechelen

KAA Gent heeft een geweldige zaak gedaan in de Europe Play-off. Het won in eigen huis van KV Mechelen en heeft daardoor nu vier punten voorsprong op zijn eerste concurrent. STVV volgt op zes punten en is de volgende tegenstander.

KAA Gent en KV Mechelen speelden in een rechtstreeks duel om de leiding in de Europe Play-off. STVV verloor op zaterdagnamiddag bij OH Leuven en dus konden beide ploegen een geweldige zaak doen met oog op Europees voetbal.

De Buffalo's verloren vorige week op bezoek bij OH Leuven, maar Hein Vanhaezebrouck had geen reden om te wijzigen aan zijn basiself en koos dus voor dezelfde spelers als aan Den Dreef. Bij Malinwa wel drie nieuwe namen: Pflücke, Mukau en Hairemans werden vervangen door Konaté, Bolingoli en Storm.

Doelpunt valt uit de lucht in matige eerste helft

Hein Vanhaezebrouck had vooraf de fans een bloemetje toegeworpen voor hun steun en rekende ook op hen in de Europe Play-off. Tegen Malinwa waren ze voor een zaterdagavond om 20 uur vrij massaal op de afspraak, maar in de eerste 35 minuten kregen ze geen waar voor hun geld.

© photonews

© photonews

Een bal tussen de palen? Daarvoor was het wachten tot de 1-0 iets voor de rust, toen Brown heerlijk voor doel bracht en Tissoudali door het centrum voorbij Coucke kon poeieren. Meteen ook de ruststand, al miste Fernandez-Pardo in de rebound na een schot van Brown nog voor een leeg doel.

Meer spektakel na de rust, Gandelman de onvermijdelijke

Na de koffie hadden we iets meer om aan ons op te warmen in een regenachtige Planet Group Arena, waar het meer herfst dan lente leek. De thuisploeg was dominant begonnen aan de tweede helft, maar andermaal Fernandez-Pardo liet de 2-0 liggen en Brown vond de paal op zijn weg.

Ook Malinwa kwam echter dreigen. Cobbaut en Storm vonden Roef nog op hun weg, maar op het uur mocht Slimani van dichtbij de 1-1 binnentrappen. De thuisploeg had op die manier andermaal met vuur gespeeld door een gebrek aan efficiëntie.

© photonews

© photonews

Die kwam er daarna echter wél. Meteen na de 1-1 kon Gandelman profiteren van balverlies bij Mechelen om de 2-1 binnen te werken, een kwartier voor tijd nam Hong met een knappe overhoekse trap alle twijfels weg.

Mechelen probeerde nog wel, maar de Buffalo's speelden de match volwassen uit. In de stand hebben ze nu vier punten meer dan Malinwa en zes punten meer dan STVV, dat ze in de midweek bekampen op Stayen. De groepswinst komt een ferme stap dichterbij.