Buffalo had al voet in 30(!) Gentse doelpunten dit seizoen en legt uit wat het doel is

KAA Gent boekte tegen KV Mechelen een nieuwe, belangrijke zege. Met dank ook aan Tarik Tissoudali. De Marokkaanse aanvaller zorgde met een doelpunt en een assist andermaal voor het verschil voor de Buffalo's.

Instinctief denken een aantal van de supporters van Gent dat Tarik Tissoudali aan een minder seizoen bezig is, maar ondertussen zit de 31-jarige aanvaller van de Buffalo's over alle competities heen al aan 19 doelpunten en 11 assist.

Een voet hebben in 30 goals voor je team op een seizoen? Daar kan je mee buitenkomen. En Tissoudali zelf was blij dat hij van waarde kon zijn voor zijn team. "Ik ben blij dat we opnieuw drie keer hebben gescoord."

© photonews

"Zelf kunnen scoren geeft altijd een goed gevoel, maar bij de 3-1 was voor mij de ontlading het grootst. Toen hadden we door dat de overwinning binnen was en we drie belangrijke punten mochten bijschrijven", aldus Tissoudali in een reactie.

Stap in de goede richting zetten volgende week?

"Uiteindelijk gaat het om de drie punten en de concurrentie op afstand houden. Nu moeten we de lijn doortrekken tegen STVV. Er komt een cruciale week voor ons aan, de weg is nog lang in de Europe Play-offs."

Het doel is en blijft hetzelfde voor Tissoudali en Gent: "We willen stappen zetten richting dat Europees ticket. We moeten het match per match bekijken, al kunnen we volgende week een grote stap in de goede richting zetten."