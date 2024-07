Hayen laat zich uit over contact met Hoefkens en feit dat hij geen gelukwensen voor titel kreeg van Deila

Nicky Hayen is ook dit seizoen de coach van Club Brugge. Daar had niemand in maart van dit jaar rekening mee gehouden.

Toen Club Brugge op het einde van de reguliere competitie verloor van STVV stond het 19 punten achter op leider Union. Ronny Deila werd ontslagen, Nicky Hayen kwam hem voor de play-offs vervangen.

De opdracht was toen heel erg duidelijk voor Hayen: redden wat er te redden valt, maar uiteindelijk kon de trainer het tij keren en werd Club Brugge de meest onwaarschijnlijke kampioen uit de Belgische geschiedenis.

De aanstelling van Hayen toont veel gelijkenissen met die van Carl Hoefkens, maar iedereen weet hoe dat gelopen is. Veel contact hebben de twee niet meer.

Geen gelukwensen van Deila voor titel

“We sturen elkaar nog wel eens een berichtje maar verder was er geen contact over. We moeten daar niet onnozel over doen: elk zijn vak. Ik heb met Carl uitstekend kunnen samenwerken. Net zoals met Rik De Mil. En Ronny Deila”, vertelt Hayen erover aan de Krant van West-Vlaanderen.

Van Deila kreeg Hayen ook geen gelukwensen na het behalen van de onwaarschijnlijke titel. “Neen. Ik kreeg wél een berichtje met succeswensen voor de kampioenenmatch”, gaat Hayen verder.

“Er verscheen plots Ronny op mijn scherm en ik kon niet meteen plaatsen welke Ronny dat was. Maar ik vind dat geen onderwerp, of hij mij berichtjes stuurde of niet. Hoe Ronny bij zijn vertrek mijn loyaliteit loofde, was voor mij het mooiste compliment.”