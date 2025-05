'Operatie Promotie' is officieel begonnen voor KV Kortrijk met aantrekken van JPL-kapitein

Het hing al even in de pijplijn, maar nu is het definitief. Gilles Ruyssen is een speler van KV Kortrijk. Hij komt transfervrij over van Dender en tekent voor twee seizoenen, met optie op nog een derde jaargang.

KV Kortrijk wil opnieuw gaan bouwen op een andere manier. Het wil af van de vele huurcontracten en opnieuw wat meer inzetten op spelers die de (West-)Vlaamse mentaliteit uitstralen. Zoals we eerder deze week al aangaven paste Gilles Ruyssen perfect in dat plan. Hij tekende nu een contract tot juni 2027 bij De Kerels, met optie op nog een jaartje extra in loondienst van KV Kortrijk. Hij moet zijn team aan promotie naar de Jupiler Pro League proberen te helpen. Fierheid, ongeduld, 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐭𝐢𝐞 👊 pic.twitter.com/rGh0gNBgj6 — KV Kortrijk (@kvkofficieel) May 31, 2025 “We zijn blij dat we met Gilles onze eerste versterking al kunnen aankondigen. Hij toonde afgelopen seizoen zijn kwaliteiten op het hoogste niveau en is dan ook een echte aanwinst voor het project dat we willen uitbouwen." Operatie promotie "Daarnaast voegt Gilles ook de nodige ervaring toe aan de groep, die we zeker zullen kunnen gebruiken komend seizoen”, aldus Nils Vanneste, Sporting Director KVK, op de webstek van De Kerels. Ruyssen zelf kijkt enorm uit naar het project met Kortrijk en droomt van promotie naar de Jupiler Pro League. In zijn eerste quote straalde hij fierheid, ongeduld en ambitie uit.