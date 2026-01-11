Kevin De Bruyne schept meer duidelijkheid over zijn blessure

Kevin De Bruyne schept meer duidelijkheid over zijn blessure
Foto: © photonews

Kevin De Bruyne verscheen als eregast op het Gala van de Gouden Schoen. De middenvelder gaf daar een duidelijke stand van zaken over zijn revalidatie en blikte vooruit op de komende maanden.

Eregast op het gala in Middelkerke

De Bruyne woonde het gala bij samen met zijn echtgenote en werd opgenomen in de Hall of Fame. Hij omschreef die erkenning als bijzonder. “Een beetje raar, omdat ik nog actief ben. Maar het is wel speciaal om bij de grote mensen van het Belgisch voetbal te horen en een soort voorbeeld te zijn”, vertelde hij aan Het Laatste Nieuws.

Voor hem stond de avond vooral in het teken van ontspanning. “Een avond vol plezier. Er is geen stress voor mij.” Hoewel De Bruyne tijdens zijn jaren bij Genk uitblonk, won hij nooit de Gouden Schoen. Hij gaf aan dat dit geen gemis vormt. “Dat steekt niet. Mijn motivatie was om na mooie jaren in België zo hoog mogelijk te geraken.”

Revalidatie verloopt volgens plan

De middenvelder is al geruime tijd buiten strijd door een hamstringblessure. Hij gaf aan dat de vooruitgang positief is. “Het gaat heel goed met de revalidatie.” Een nieuwe medische controle staat gepland. “Morgen heb ik nog een scan. Ik hoop binnenkort te kunnen beginnen lopen.” De Bruyne benadrukte dat hij stap voor stap vooruitgaat en optimistisch blijft over zijn herstel.

De Bruyne richt zijn blik op het wereldkampioenschap, waar hij opnieuw topfit wil zijn. “Ik hoop gewoon dat ik daar zo goed mogelijk ben.” Hij verwees naar de operatie die hem terugwierp, maar gaf aan dat hij zich volledig op zijn revalidatie heeft geconcentreerd. Zijn doel is om tegen de zomer opnieuw op zijn beste niveau te staan.


De Rode Duivels zullen volgens De Bruyne in de Verenigde Staten, Canada en Mexico niet als favoriet starten. Hij benadrukte dat de echte competitiedrang pas op het toernooi zelf naar boven komt. “Laat ons gewoon goed focussen op de voorbereiding. Hopelijk staan we binnen zes maanden klaar als team”, besloot hij.

Kevin De Bruyne

