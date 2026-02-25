Hoe ga je dit oplossen, David Hubert? Union moét zichzelf heruitvinden in cruciale fase van titelstrijd

Promise David zal dit seizoen niet meer in actie komen bij Union SG. En dat is meer dan een sportieve aderlating voor de regerende landskampioen. Kunnen de Brusselaars zichzelf heruitvinden?

Eerst en vooral dit: een blessure komt altijd ongelegen. Maar is er een slechter moment om uit te vallen dan de timing die Promise David moet ondergaan? Ook het Dudenpark besefte dat toen de 24-jarige Canadees afgelopen zaterdag van het veld werd gedragen.

"David is voor onbepaalde duur buiten strijd", was Union niet transparant en tegelijkertijd héél duidelijk. De kans dat David dit seizoen nog zal spelen is... er niet. Et maintenant, Union? Hoe ga je dit oplossen, David Hubert?

Spontaniteit én X-factor

Bij zijn komst naar Union deinsde Hubert er niét voor terug om David om de bank te zetten. Om hem te prikkelen, quoi. Het heeft ervoor gezorgd dat de achtvoudig Canadees international de laatste weken opnieuw de aanvaller was waarvan iedere Belgische club schrik heeft.

Union zal zich moeten heruitvinden. Les Unionistes hebben met het uitvallen van David een flinke dosis spontaniteit én X-factor verloren. De Canadees weet meestal zelf niet op voorhand hun zijn rushes zullen eindigen. Hoe kunnen zijn tegenstanders hem dan inschatten?

Slechte timing, cruciale maanden

Lees ook... Kampioen in de problemen? 36 doelpunten en 17 assists in de ziekenboeg›

Union staat tegelijkertijd voor enkele cruciale weken en maanden. Een titelstrijd op het scherpst van de snee én tussenin de finale van de Beker van België. Hoe ga je dit oplossen, Hubert? We zijn alvast héél benieuwd...