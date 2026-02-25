Drievoudige opsteker voor Standard én een enorm voordeel op pakweg KRC Genk

Standard is na een knappe zege op bezoek bij KRC Genk nog niet uitgeschakeld in de strijd om de top-6 en de Champions' Play-offs. Het zou onverwacht en misschien zelfs onverhoopt zijn na een toch weer lastig seizoen.

Vincent Euvrard moest het voor de verplaatsing naar Racing Genk stellen zonder vijf spelers. Dat zal ook zo zijn tegen La Louvière, maar daarna zou de T1 van de Rouches zijn geblesseerden stilaan weer moeten kunnen recupereren.

Stapjes in de goede richting bij Standard

Matthieu Epolo, Daan Dierckx, Steeven Assengue, Casper Nielsen en Teddy Teuma zullen de wedstrijd vanaf de tribune bijwonen tegen La Louvière. De trainer van Standard zou volgende week echter op drie terugkeerders kunnen rekenen, bij de verplaatsing naar Zulte Waregem.

De meest waarschijnlijke terugkeer is die van Casper Nielsen, die gedeeltelijk heeft hervat met de groepstraining en die woensdag onderzoeken zal ondergaan om te weten of hij weer in de duels kan gaan.

Standard heeft een voordeel op KRC Genk

Vincent Euvrard zou ook kunnen rekenen op de terugkeer van zijn titulaire doelman, Matthieu Epolo, die begin februari geblesseerd raakte aan de enkel tijdens een training, evenals op die van Teddy Teuma, die het slachtoffer was van een kleine spierblessure aan de dij, voor de verplaatsing naar de Elindus Arena.



"Met deze overwinning mengen ze zich heel duidelijk in de strijd om de top-6. Zeker omdat het verdere programma voor Standard een stuk gunstiger oogt dan dat van Genk, dat nog enkele zware tegenstanders krijgt", gaf ook analist Teklak in La Dernière Heure al een mooie 'voorzet' van hoop. Aan de Rouches om die de komende weken binnen te koppen.