Voormalige speler van Standard kiest voor opvallend nieuw avontuur

Paul-José Mpoku zal binnenkort aan de slag gaan in de Baller League UK, een competitie die geïnspireerd is op de Kings League. De bijna 34-jarige voormalige speler van Standard sluit zich aan bij de club Yanited.

Het minste wat we kunnen schrijven, is dat Paul-José Mpoku veel gereisd heeft sinds zijn vertrek bij Standard, in 2020. Na passages in Engeland, Italië en Griekenland eerder in zijn carrière, trok de voormalige Congolese international (22 selecties) naar Al-Wahda, in de Verenigde Arabische Emiraten.

Paul José Mpoku is een globetrotter geworden na Standard

Daarna volgden nog avonturen bij Konyaspor (Turkije), Incheon (Zuid-Korea), UTA Arad (Roemenië) en Al-Batin (Saoedi-Arabië), een club waarvoor hij eind 2025 nog vijf wedstrijden speelde voordat hij er zijn contract verbrak.

Paul-José Mpoku is in het bezit van het UEFA-certificaat in Voetbalmanagement sinds november en zet ondertussen de ontwikkeling van zijn academie voort en hij stond zelfs even dichtbij een overname van Standard.

Een nieuwe uitdaging voor Paul-José Mpoku

Hij blijft actief, maar verder van de velden als analist van de Europese avonden op Play Sports. Met de schoenen aan de voeten, staat de in april 34 jaar wordende speler op het punt om een bijzondere uitdaging aan te gaan, aangezien hij zich aansluit bij Yanited, een team dat uitkomt in de Baller League UK.



Het gaat om een competitie vergelijkbaar met de Kings League, met een kleiner veld en een reeks alternatieve regels bedoeld om het spel vloeiender en aantrekkelijker te maken. Een ongeziene uitdaging, ver van de druk van de grote traditionele velden.