Einde voor Simon Mignolet bij Club Brugge? Opvallend opvolger halen wordt pittig
Club Brugge ligt uit de Champions League na een 4-1 nederlaag tegen Atlético Madrid. Een pijnlijke nederlaag, inclusief een blunder van Simon Mignolet. En dat uitgerekend in zijn mogelijk laatste wedstrijd in Europa voor blauw-zwart.

Simon Mignolet was ook in de heenwedstrijd tegen Atlético Madrid van grote waarde voor Club Brugge. In de terugwedstrijd ging hij pijnlijk in de fout bij de 1-0, een domper op een paar goede weken en hij was eerlijk genoeg om dat toe te geven.

Einde verhaal in Europa voor Simon Mignolet?

Daarmee lijkt het einde van Simon Mignolet in Europa - althans minstens voor Club Brugge - er eentje in mineur te zijn geworden. Club Brugge sprak nog niet met de goalie over een contractverlenging en die lijkt er niet te komen.

Ook Bart Verhaeghe liet daar na de heenwedstrijd al wat over los: de vragen mogen gesteld worden, maar hij hoeft niet te antwoorden. Toch lijkt het er steeds meer op dat Mignolet zal gaan vertrekken na dit seizoen bij blauw-zwart.

Club Brugge zoekt vervanger voor Simon Mignolet

Een paar weken geleden werd al eens geopperd om Matz Sels in huis te halen en de doelman van Nottingham Forest zou een valabel alternatief voor Simon Mignolet kunnen worden, maar er zijn nog andere mogelijkheden.

Lees ook... Veel lof voor Club Brugge: "Dat vergeten we soms"
Volgens Het Laatste Nieuws zou Club Brugge nu denken aan Koen Casteels. Die voetbalt momenteel bij het Saoedische Al-Qadsiah. Al is er wel een pittig detail, want het loon van de Belgische doelman is fabelachtig. Wil hij inleveren voor een (laatste) Europees avontuur?

