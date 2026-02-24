"Mijn gezondheid laat het niet toe": Boskamp moet noodgedwongen plannen laten varen

Johan Boskamp sukkelt de laatste maanden serieus met zijn gezondheid. En dat heeft de nodige consequenties voor de Nederlander.

Geen WK deze zomer voor Johan Boskamp

Amerika, Canada en Mexico organiseren deze zomer het WK voetbal. Voor Johan Boskamp zit een tripje naar de States er echter helemaal niet in, ook al was dat wel de bedoeling.

“Ik ga toch niet. Ik was het van plan - ik heb er kameraden wonen - maar mijn gezondheid laat het niet toe”, vertelt hij met wat vertwijfeling in de stem aan HUMO.

En de analist had nog andere plannen. “Afwisselend twee weken hier zijn, bij mijn kleinkinderen, en twee weken in een warm land. Een vriend van mij doet dat ook: heerlijk.”

Vakantie naar Nederland

Hij had het liefst gekozen voor Spanje, met een heerlijk zonnetje en wat uit eten gaan. “Dat gaat nu niet meer. Ik heb geen zin om in Dubai of Spanje in een ziekenhuis te belanden als er wat gebeurt.”



Hij wil zijn gezin niet opzadelen met zijn problemen, zo heeft hij na rijp beraad beslist. Als hij nog op vakantie gaat, zal het dichter bij huis zijn. “Het zal naar Nederland zijn”, besluit hij.