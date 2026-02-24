"Mijn gezondheid laat het niet toe": Boskamp moet noodgedwongen plannen laten varen

"Mijn gezondheid laat het niet toe": Boskamp moet noodgedwongen plannen laten varen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Johan Boskamp sukkelt de laatste maanden serieus met zijn gezondheid. En dat heeft de nodige consequenties voor de Nederlander.

Geen WK deze zomer voor Johan Boskamp

Amerika, Canada en Mexico organiseren deze zomer het WK voetbal. Voor Johan Boskamp zit een tripje naar de States er echter helemaal niet in, ook al was dat wel de bedoeling.

“Ik ga toch niet. Ik was het van plan - ik heb er kameraden wonen - maar mijn gezondheid laat het niet toe”, vertelt hij met wat vertwijfeling in de stem aan HUMO.

En de analist had nog andere plannen. “Afwisselend twee weken hier zijn, bij mijn kleinkinderen, en twee weken in een warm land. Een vriend van mij doet dat ook: heerlijk.”

Vakantie naar Nederland

Hij had het liefst gekozen voor Spanje, met een heerlijk zonnetje en wat uit eten gaan. “Dat gaat nu niet meer. Ik heb geen zin om in Dubai of Spanje in een ziekenhuis te belanden als er wat gebeurt.”


Hij wil zijn gezin niet opzadelen met zijn problemen, zo heeft hij na rijp beraad beslist. Als hij nog op vakantie gaat, zal het dichter bij huis zijn. “Het zal naar Nederland zijn”, besluit hij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Johan Boskamp

Meer nieuws

"Een schok": Ivan Leko vond Club Brugge beter dan Atletico ondanks uitschakeling

"Een schok": Ivan Leko vond Club Brugge beter dan Atletico ondanks uitschakeling

22:30
Mrabti schetst zijn ideale scenario voor contractverlenging: "Aan de club om het te evenaren"

Mrabti schetst zijn ideale scenario voor contractverlenging: "Aan de club om het te evenaren"

22:00
"Niks mis mee om dat te doen": Buffel wakkert het vuur aan bij KRC Genk

"Niks mis mee om dat te doen": Buffel wakkert het vuur aan bij KRC Genk

21:40
Gemiste kans voor Club Brugge? Hans Vanaken doet verhaal na Atletico Madrid

Gemiste kans voor Club Brugge? Hans Vanaken doet verhaal na Atletico Madrid

21:20
1
Blunder van Mignolet en efficiëntie beslissen: Atlético schakelt Club Brugge uit in Champions League

Blunder van Mignolet en efficiëntie beslissen: Atlético schakelt Club Brugge uit in Champions League

20:35
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/02: Sabbe

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/02: Sabbe

20:00
Aanblijven Taravel lijkt slecht nieuws voor héél dure Anderlecht-aanwinst (mede door Hazard)

Aanblijven Taravel lijkt slecht nieuws voor héél dure Anderlecht-aanwinst (mede door Hazard)

20:40
6
Verrassing van formaat: Wilmots legt deel van zijn opdracht neer bij Standard

Verrassing van formaat: Wilmots legt deel van zijn opdracht neer bij Standard

20:20
1
Genk-coach Nicky Hayen durft het te benoemen na nederlaag tegen Standard: "Staan voor een cruciale week" Reactie

Genk-coach Nicky Hayen durft het te benoemen na nederlaag tegen Standard: "Staan voor een cruciale week"

19:50
'Real Madrid wil shoppen bij Club Brugge: deal voor maximum 15 miljoen euro?'

'Real Madrid wil shoppen bij Club Brugge: deal voor maximum 15 miljoen euro?'

20:00
5
Zien we Keisuke Goto nog in Anderlecht-shirt? Surrealistisch dat hij straks de tweede duurste in de kern wordt Analyse

Zien we Keisuke Goto nog in Anderlecht-shirt? Surrealistisch dat hij straks de tweede duurste in de kern wordt

19:40
1
"Nu is iedereen hen gepasseerd": Vanhaezebrouck ziet teloorgang van JPL-club

"Nu is iedereen hen gepasseerd": Vanhaezebrouck ziet teloorgang van JPL-club

19:20
3
Rode Duivel Lukebakio reageert op vermeend racisme van ploegmaat bij Benfica: "Als het waar is..."

Rode Duivel Lukebakio reageert op vermeend racisme van ploegmaat bij Benfica: "Als het waar is..."

19:00
Van Der Bruggen niet tevreden met wissel van coach Cinel

Van Der Bruggen niet tevreden met wissel van coach Cinel

18:50
📷 Belangrijk dossier opgelost bij Anderlecht? 'Gesprekken gaan de goede richting uit'

📷 Belangrijk dossier opgelost bij Anderlecht? 'Gesprekken gaan de goede richting uit'

18:40
1
Wat doet Anderlecht? De spelersgroep heeft gekozen wie ze als trainer wil

Wat doet Anderlecht? De spelersgroep heeft gekozen wie ze als trainer wil

18:20
Yannick Carrasco zorgt (onbedoeld) voor grote rel binnen zijn club

Yannick Carrasco zorgt (onbedoeld) voor grote rel binnen zijn club

18:00
Europees voetbal voor STVV? Jacky Mathijssen zegt hoe het zal lopen

Europees voetbal voor STVV? Jacky Mathijssen zegt hoe het zal lopen

17:50
Thibaut Courtois maakt zich boos en komt met niet mis te verstane boodschap voor UEFA

Thibaut Courtois maakt zich boos en komt met niet mis te verstane boodschap voor UEFA

17:40
2
Moet hij mee naar het WK? Rode Duivel die vergeten wordt door Garcia scoort hattrick

Moet hij mee naar het WK? Rode Duivel die vergeten wordt door Garcia scoort hattrick

17:20
4
Zes maanden buiten strijd en seizoen voorbij? Union houdt zijn hart vast voor Promise David

Zes maanden buiten strijd en seizoen voorbij? Union houdt zijn hart vast voor Promise David

17:00
🎥 De fans zullen het graag zien: KAA Gent verrast met mooi nieuws

🎥 De fans zullen het graag zien: KAA Gent verrast met mooi nieuws

16:30
2
Geweldig nieuws voor Euvrard: belangrijke terugkeer op komst bij Standard

Geweldig nieuws voor Euvrard: belangrijke terugkeer op komst bij Standard

16:00
Het BAS heeft definitief beslist: krijgt Antwerp nog drie punten van Standard, of niet?

Het BAS heeft definitief beslist: krijgt Antwerp nog drie punten van Standard, of niet?

15:30
20
Niet wat de fans gehoopt hadden: Union komt met heel slecht nieuws over Promise David

Niet wat de fans gehoopt hadden: Union komt met heel slecht nieuws over Promise David

15:00
11
SK Beveren straks zeker geen vogel voor de kat: promovendus heeft een grote troefkaart Analyse

SK Beveren straks zeker geen vogel voor de kat: promovendus heeft een grote troefkaart

14:40
Vlak voor duel met Club Brugge duikt héél opvallend nieuws over Atlético-aanvaller Griezmann op

Vlak voor duel met Club Brugge duikt héél opvallend nieuws over Atlético-aanvaller Griezmann op

14:20
Goede herinneringen bij Club Brugge, pijnlijke voor KRC Genk: Duitse topscheidsrechter fluit EL-duel

Goede herinneringen bij Club Brugge, pijnlijke voor KRC Genk: Duitse topscheidsrechter fluit EL-duel

14:00
Club Brugge zit met een heel lastig probleem: hoe lost Leko het op? "Het is een aderlating"

Club Brugge zit met een heel lastig probleem: hoe lost Leko het op? "Het is een aderlating"

13:30
Lommel speelt oefenmatch en gunt speler bij comeback meteen de kapiteinsband

Lommel speelt oefenmatch en gunt speler bij comeback meteen de kapiteinsband

13:15
🎥 Werd Charleroi benadeeld door de arbitrage tegen Westerlo? Dit is de uitleg van Jonathan Lardot

🎥 Werd Charleroi benadeeld door de arbitrage tegen Westerlo? Dit is de uitleg van Jonathan Lardot

13:01
1
Hans Vanaken krijgt grootste compliment: "De beste met wie ik ooit speelde"

Hans Vanaken krijgt grootste compliment: "De beste met wie ik ooit speelde"

12:40
JPL-kampioen in strafschoppen tegen krijgen... Keeper heeft er zelfs nog nooit eentje gestopt

JPL-kampioen in strafschoppen tegen krijgen... Keeper heeft er zelfs nog nooit eentje gestopt

12:20
Boodschap voor STVV-supporters: "Begin maar al te sparen"

Boodschap voor STVV-supporters: "Begin maar al te sparen"

12:00
3
De meest gegeerde spits in de Jupiler Pro League? Alle topclubs zouden hem wel kunnen gebruiken Analyse

De meest gegeerde spits in de Jupiler Pro League? Alle topclubs zouden hem wel kunnen gebruiken

11:40
11
Hommeles tussen Genkse fans: ongepaste actie krijgt veel kritiek, oplossing wordt gezocht

Hommeles tussen Genkse fans: ongepaste actie krijgt veel kritiek, oplossing wordt gezocht

11:20
9

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 1
Mexico Mexico 11/06 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Qatar Qatar 13/06 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 14/06 Marokko Marokko
Nederland Nederland 14/06 Japan Japan
Spanje Spanje 15/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 15/06 Egypte Egypte
Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

Nieuwste reacties

pinantie pinantie over 📷 Indrukwekkende Senne Lammens moest letterlijk vechten in zijn box, zelfs Van der Sar onder de indruk pinantie pinantie over Radja Nainggolan bijzonder hard na promotie van SK Beveren Padje van Hie. Padje van Hie. over Gemiste kans voor Club Brugge? Hans Vanaken doet verhaal na Atletico Madrid pief pief over Atlético Madrid - Club Brugge: 4-1 pief pief over Aanblijven Taravel lijkt slecht nieuws voor héél dure Anderlecht-aanwinst (mede door Hazard) Divano Divano over Moet hij mee naar het WK? Rode Duivel die vergeten wordt door Garcia scoort hattrick TIGERMANIA TIGERMANIA over 'Real Madrid wil shoppen bij Club Brugge: deal voor maximum 15 miljoen euro?' pief pief over "Nu is iedereen hen gepasseerd": Vanhaezebrouck ziet teloorgang van JPL-club Standard 2.0 Standard 2.0 over Verrassing van formaat: Wilmots legt deel van zijn opdracht neer bij Standard cartman_96 cartman_96 over Zien we Keisuke Goto nog in Anderlecht-shirt? Surrealistisch dat hij straks de tweede duurste in de kern wordt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved