Mrabti schetst zijn ideale scenario voor contractverlenging: "Aan de club om het te evenaren"

Kerim Mrabti is einde contract bij KV Mechelen. De onderhandelingen over een contractverlenging lopen niet zo vlot als beide partijen zouden willen.

Nog geen contractverlenging voor Mrabti

De overeenkomst tussen KV Mechelen en Kerim Mrabti loopt op 30 juni van dit jaar af. Als hij wil verlengen, dan moet hij sowieso inleveren. Bovendien krijgt hij ook maar één jaar als nieuwe contractduur.

De speler zelf rekent op twee extra seizoenen, maar daar wil de club gezien zijn leeftijd van 32 jaar in mei van dit jaar niet op ingaan. Als hij die twee jaar wil, dan moet hij nog meer inleveren dan het nu voorgestelde contract.

“Ik kan de jongens zeker de nodige ervaring bijbrengen”, vertelt de speler aan Gazet van Antwerpen. “Langs de andere kant moet ik ook voor mijn familie zorgen en op deze leeftijd wil je niet te veel meer reizen. Hopelijk komt er snel iets uit de bus.”

Nog geen andere aanbiedingen

Een deadline in de onderhandelingen legt Mrabti zelf niet vast. “Ik lig hier nog steeds onder contract en er is ook veel wederzijds respect.” Maar zelf zet hij toch ook nog wat extra druk met zijn volgende uitspraak.



“Mocht er iets extern komen, zal ik dat altijd aan de club voorleggen om het te evenaren. Tot nog toe is dat niet het geval. Zoals ik zei ben ik hier heel graag en Mechelen is mijn tweede thuis”, besluit hij.