📷 Belangrijk dossier opgelost bij Anderlecht? 'Gesprekken gaan de goede richting uit'

RSC Anderlecht speurt de markt af naar een nieuwe trainer en een nieuwe technisch directeur. En die zoektocht lijkt de goede richting uit te gaan.

Renard krijgt naam van zijn opvolger te horen

Olivier Renard deed na zijn ontslag bij RSC Anderlecht zijn verhaal van hoe het allemaal liep binnen de club. Vergaderingen werden voorafgegaan door pre-vergaderingen waar alles eigenlijk al besloten werd in klein gezelschap.

Maar het meest frappante wat Renard vertelde was dat Kenneth Bornauw een Whatapp-bericht voorlas dat hij ontvangen had van Michael Verschueren. Met een topprofiel: Antoine Sibierski van ESTAC Troyes.

Iets waar Renard heel hard mee moest lachen. “Kenneth, ik denk dat het moeilijk wordt voor hem om onze ploeg te versterken, want hij is vijf jaar ouder dan ik”, klonk het toen. Het ging om de mogelijke opvolger van Renard.

Gesprekken met Antoine Sibierski gaan goede richting uit

Ondertussen laat transferjournalist Sacha Tavolieri weten dat paars-wit wel degelijk gesprekken voert met Sibierski en dat die de juiste richting uitgaan. Mogelijk heeft Anderlecht dus binnenkort een nieuwe sportieve directeur.

Ook FC Nantes, AJ Auxerre en AS Monaco tonen interesse in de man van ESTAC Troyes. Afwachten dus of Anderlecht snel zijn gram kan halen in dit dossier.



