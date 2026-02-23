KV Mechelen maakt maar beter snel werk van zijn contract: "Niet het gevoel dat ze me niet willen"

KV Mechelen kan zich momenteel op de borst kloppen, want ze deden - samen met Anderlecht - de zaak van het weekend. Eén naam springt er opnieuw uit: Kerim Mrabti. De Zweedse middenvelder blijft cruciaal voor Malinwa, zeker nu de strijd om een plaats in de Champions' Play-offs volop losbarst.

Zondag was het opnieuw Mrabti die het verschil maakte, samen met Kiki Vanrafelghem. Voor Mrabti was het al zijn derde doelpunt in vijf weken, en opnieuw met het hoofd. “Alles draait om een goeie timing", glimlachte de 1m75 grote middenvelder, die zijn rol in de ploeg perfect invult.

De onderhandelingen over een nieuw contract lopen nog, maar duidelijk is dat Mrabti onmisbaar blijft. “Ik zal altijd mijn best doen voor het team. Ik ben hier al zes jaar en voel me hier heel goed", zegt hij. Hij benadrukte ook de sterke relatie met sportief directeur Tom Caluwé en coach Vanderbiest. “Ik heb zeker niet het gevoel dat ze me hier niet willen.”

KV Mechelen geeft Kerim Mrabti maar beter snel een contractverlenging

Met zijn 31 jaar brengt Mrabti ook de broodnodige ervaring in een verder jonge kern. Dat is precies wat KV Mechelen nodig heeft in de aanloop naar de cruciale play-offs. Zijn leiderschap en overzicht maken hem onmisbaar in de jacht op een top zes-plaats.

Vanderbiest benadrukte het belang van deze wedstrijd-per-wedstrijd mentaliteit. “Voor dit weekend hadden we nog vijf finales. Nu zijn het er nog vier. We moeten elke match bekijken en bescheiden blijven", zei de coach. Mrabti vormt daarin de stabiele factor waarop de jonge kern kan bouwen.

Als KV Mechelen echt wil doorgroeien lijkt het belangrijk dat ze Mrabti snel aan zich binden. Ook voor de volgende seizoenen kan hij een cruciaal onderdeel zijn in de as van de ploeg.