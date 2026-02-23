KV Mechelen maakt maar beter snel werk van zijn contract: "Niet het gevoel dat ze me niet willen"

KV Mechelen maakt maar beter snel werk van zijn contract: "Niet het gevoel dat ze me niet willen"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KV Mechelen kan zich momenteel op de borst kloppen, want ze deden - samen met Anderlecht - de zaak van het weekend. Eén naam springt er opnieuw uit: Kerim Mrabti. De Zweedse middenvelder blijft cruciaal voor Malinwa, zeker nu de strijd om een plaats in de Champions' Play-offs volop losbarst.

Zondag was het opnieuw Mrabti die het verschil maakte, samen met Kiki Vanrafelghem. Voor Mrabti was het al zijn derde doelpunt in vijf weken, en opnieuw met het hoofd. “Alles draait om een goeie timing", glimlachte de 1m75 grote middenvelder, die zijn rol in de ploeg perfect invult.

De onderhandelingen over een nieuw contract lopen nog, maar duidelijk is dat Mrabti onmisbaar blijft. “Ik zal altijd mijn best doen voor het team. Ik ben hier al zes jaar en voel me hier heel goed", zegt hij. Hij benadrukte ook de sterke relatie met sportief directeur Tom Caluwé en coach Vanderbiest. “Ik heb zeker niet het gevoel dat ze me hier niet willen.”

KV Mechelen geeft Kerim Mrabti maar beter snel een contractverlenging

Met zijn 31 jaar brengt Mrabti ook de broodnodige ervaring in een verder jonge kern. Dat is precies wat KV Mechelen nodig heeft in de aanloop naar de cruciale play-offs. Zijn leiderschap en overzicht maken hem onmisbaar in de jacht op een top zes-plaats.

Vanderbiest benadrukte het belang van deze wedstrijd-per-wedstrijd mentaliteit. “Voor dit weekend hadden we nog vijf finales. Nu zijn het er nog vier. We moeten elke match bekijken en bescheiden blijven", zei de coach. Mrabti vormt daarin de stabiele factor waarop de jonge kern kan bouwen.

Lees ook... RAAL-coach Frédéric Taquin ongezien hard voor eigen spelers: "We bestonden niet, dit was schandalig"
Als KV Mechelen echt wil doorgroeien lijkt het belangrijk dat ze Mrabti snel aan zich binden. Ook voor de volgende seizoenen kan hij een cruciaal onderdeel zijn in de as van de ploeg.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
La Louvière
KV Mechelen
Kerim Mrabti

Meer nieuws

RAAL-coach Frédéric Taquin ongezien hard voor eigen spelers: "We bestonden niet, dit was schandalig"

RAAL-coach Frédéric Taquin ongezien hard voor eigen spelers: "We bestonden niet, dit was schandalig"

14:15
Thorgan Hazard wacht af... Sleutelspeler heeft contractvoorstel gekregen, maar...

Thorgan Hazard wacht af... Sleutelspeler heeft contractvoorstel gekregen, maar...

16:30
"Als we in de top zes willen eindigen, zullen we Club Brugge moeten verslaan"

"Als we in de top zes willen eindigen, zullen we Club Brugge moeten verslaan"

16:00
Beerschot-coach Messoudi wil nog wat kwijt over de arbitrage na nieuwe late domper

Beerschot-coach Messoudi wil nog wat kwijt over de arbitrage na nieuwe late domper

15:45
"Het wordt zeldzaam, petje af" : Speciaal verzoek van KV Mechelen werd door La Louvière aanvaard

"Het wordt zeldzaam, petje af" : Speciaal verzoek van KV Mechelen werd door La Louvière aanvaard

06:30
5
Europees afscheid tegen Liverpool? Club Brugge en Mignolet op 90 minuten en loting van droomaffiche Analyse

Europees afscheid tegen Liverpool? Club Brugge en Mignolet op 90 minuten en loting van droomaffiche

15:15
Valt deze JPL-ploeg af in de strijd om PO1? "Dit is een zware klap voor ons..."

Valt deze JPL-ploeg af in de strijd om PO1? "Dit is een zware klap voor ons..."

14:40
1
Spaanse pers waarschuwt Club Brugge: Atlético Madrid is klaar voor de strijd

Spaanse pers waarschuwt Club Brugge: Atlético Madrid is klaar voor de strijd

15:00
Uitblinker Zulte Waregem gefrustreerd, maar ook eerlijk: hij geeft pluim aan Anderlecht 

Uitblinker Zulte Waregem gefrustreerd, maar ook eerlijk: hij geeft pluim aan Anderlecht 

14:00
Hoe vervangt Ivan Leko 'onmisbare' Onyedika tegen Atlético? Dit lijkt het te gaan worden

Hoe vervangt Ivan Leko 'onmisbare' Onyedika tegen Atlético? Dit lijkt het te gaan worden

14:30
De beslissing lijkt gevallen bij Anderlecht: paars-wit gaat waarschijnlijk voor de juiste volgorde

De beslissing lijkt gevallen bij Anderlecht: paars-wit gaat waarschijnlijk voor de juiste volgorde

13:00
4
Degoutant! Voormalig JPL-ster krijgt racistische bagger over zich heen: club laat ze lezen

Degoutant! Voormalig JPL-ster krijgt racistische bagger over zich heen: club laat ze lezen

13:15
1
WK in Mexico bedreigd? Geweld na dood van beruchte drugsbaron zorgt voor chaos

WK in Mexico bedreigd? Geweld na dood van beruchte drugsbaron zorgt voor chaos

12:40
Een vriend van Riemer en gelanceerd door Fredberg: wie is Jacob Neestrup, het plan B van Anderlecht?

Een vriend van Riemer en gelanceerd door Fredberg: wie is Jacob Neestrup, het plan B van Anderlecht?

11:40
2
Bob Peeters was zondagavond geen Bob: dit heeft de TD van SK Beveren te zeggen over promotie naar JPL

Bob Peeters was zondagavond geen Bob: dit heeft de TD van SK Beveren te zeggen over promotie naar JPL

12:30
Club Brugge speelt tegen Atlético Madrid in wel heel speciale shirts, die ook te winnen zijn

Club Brugge speelt tegen Atlético Madrid in wel heel speciale shirts, die ook te winnen zijn

12:20
Strijdt Westerlo mee voor de Champions' Play-offs? Coach Issame Charaï antwoordt

Strijdt Westerlo mee voor de Champions' Play-offs? Coach Issame Charaï antwoordt

11:20
Na het WK-sprookje: zeer slecht nieuws over Dick Advocaat

Na het WK-sprookje: zeer slecht nieuws over Dick Advocaat

12:00
Viel de schade mee? Meer nieuws over Konstantinos Karetsas na spectaculaire val

Viel de schade mee? Meer nieuws over Konstantinos Karetsas na spectaculaire val

11:00
1
🎥 "Vroege rode kaart beslissend": moest Ashimeru van het veld gestuurd worden?

🎥 "Vroege rode kaart beslissend": moest Ashimeru van het veld gestuurd worden?

20:30
7
KV Mechelen doet na winst tegen La Louvière een gouden zaak in de strijd voor de Champions Play-Offs

KV Mechelen doet na winst tegen La Louvière een gouden zaak in de strijd voor de Champions Play-Offs

18:00
Peter Vandenbempt wijst Genk-speler aan: "Had een horrormiddag"

Peter Vandenbempt wijst Genk-speler aan: "Had een horrormiddag"

10:00
Opvallende reactie van Stijn Stijnen nadat SK Beveren promotie viert op veld van Patro Eisden

Opvallende reactie van Stijn Stijnen nadat SK Beveren promotie viert op veld van Patro Eisden

10:30
9
Philippe Albert draait volledig bij na verrassende stunt van Standard

Philippe Albert draait volledig bij na verrassende stunt van Standard

09:30
14
Atlético-coach Diego Simeone heeft Club Brugge héél goed in de gaten gehouden dit weekend

Atlético-coach Diego Simeone heeft Club Brugge héél goed in de gaten gehouden dit weekend

09:01
🎥 Zo vierde SK Beveren zijn promotie naar de JPL

🎥 Zo vierde SK Beveren zijn promotie naar de JPL

08:40
1
Hallo, Rudi Garcia? Rode Duivel solliciteert voor WK-ticket met glansprestatie in Ligue 1

Hallo, Rudi Garcia? Rode Duivel solliciteert voor WK-ticket met glansprestatie in Ligue 1

08:20
3
Marc Degryse zag Bart Verhaeghe verkeerd handelen bij Club Brugge

Marc Degryse zag Bart Verhaeghe verkeerd handelen bij Club Brugge

08:00
11
Sven Vandenbroeck verklapt welke ploeg uit de Jupiler Pro League al bij hem polste

Sven Vandenbroeck verklapt welke ploeg uit de Jupiler Pro League al bij hem polste

07:00
4
Premier League opgeschrikt door racisme: ex-Genk-speler Arokodare en Mundle slachtoffer

Premier League opgeschrikt door racisme: ex-Genk-speler Arokodare en Mundle slachtoffer

07:40
Sébastien Pocognoli is duidelijk na onwaarschijnlijke prestatie van AS Monaco

Sébastien Pocognoli is duidelijk na onwaarschijnlijke prestatie van AS Monaco

07:20
3
Anderlecht-speler geeft toe: "Dit was de moeilijkste tegenstander die ik ooit tegenkwam" Reactie

Anderlecht-speler geeft toe: "Dit was de moeilijkste tegenstander die ik ooit tegenkwam"

06:00
11
Onur Cinel (Cercle Brugge) hekelt arbitrage ondanks overwinning: "Voor mij ongelooflijk"

Onur Cinel (Cercle Brugge) hekelt arbitrage ondanks overwinning: "Voor mij ongelooflijk"

05:30
2
Heeft Jérémy Taravel Anderlecht-bestuur overtuigd? "We kunnen nu ook lijden" Reactie

Heeft Jérémy Taravel Anderlecht-bestuur overtuigd? "We kunnen nu ook lijden"

22:45
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 22/02: Woltemade - Kompany

Transfernieuws en Transfergeruchten 22/02: Woltemade - Kompany

23:00
Zulte Waregem-fans roepen trainer Vandenbroeck buiten: "Ik weet dat er een onderliggend thema bij hen speelt" Reactie

Zulte Waregem-fans roepen trainer Vandenbroeck buiten: "Ik weet dat er een onderliggend thema bij hen speelt"

22:15
19

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 26
KAA Gent KAA Gent 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 2-1 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
La Louvière La Louvière 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi

Nieuwste reacties

Stigo12 Stigo12 over KV Mechelen maakt maar beter snel werk van zijn contract: "Niet het gevoel dat ze me niet willen" mantoch mantoch over Opvallende reactie van Stijn Stijnen nadat SK Beveren promotie viert op veld van Patro Eisden Rootz Rootz over Coach Vandenbroeck legt uit: waarom Jelle Vossen zijn basisplaats verloor bij Zulte Waregem Andreas2962 Andreas2962 over Philippe Albert draait volledig bij na verrassende stunt van Standard cartman_96 cartman_96 over De beslissing lijkt gevallen bij Anderlecht: paars-wit gaat waarschijnlijk voor de juiste volgorde laszlo laszlo over "Het wordt zeldzaam, petje af" : Speciaal verzoek van KV Mechelen werd door La Louvière aanvaard Vital Verheyen Vital Verheyen over Marc Degryse zag Bart Verhaeghe verkeerd handelen bij Club Brugge George McFly George McFly over 🎥 "Vroege rode kaart beslissend": moest Ashimeru van het veld gestuurd worden? Nelvafrel Nelvafrel over Valt deze JPL-ploeg af in de strijd om PO1? "Dit is een zware klap voor ons..." Sv1978 Sv1978 over Zulte Waregem - Anderlecht: 2-4 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved