Uitblinker Zulte Waregem gefrustreerd, maar ook eerlijk: hij geeft pluim aan Anderlecht 

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit de Elindus Arena
Foto: © photonews

SV Zulte Waregem bleef zondagavond met lege handen achter tegen RSC Anderlecht, ondanks een sterke prestatie. De 2-4-eindstand gaf volgens Jeppe Erenbjerg - en iedereen die de match zag - een vertekend beeld van de wedstrijd.

“Op tien minuten na spelen we een heel goede match", klonk het bij de middenvelder. “Alleen krijgen we in die korte periode drie doelpunten binnen en dat breekt ons zuur op. Dat is het harde aan voetbal.”

Zulte Waregem creëerde na rust een pak kansen en zette Anderlecht stevig onder druk. “In grote delen van de wedstrijd waren wij de betere ploeg. Maar als je je kansen niet afmaakt en achterin net niet scherp genoeg bent, dan win je niet.”

Jeppe Erenbjerg wou de winst van Anderlecht niet op geluk steken

Erenbjerg, eigenlijk de beste speler op het veld, wilde het niet op pech steken. “Je kan spreken over geluk, maar uiteindelijk draait het om kwaliteit en efficiëntie. Zij waren dodelijk op de juiste momenten, wij niet.”

Met nog vier wedstrijden te gaan is de strijd om het behoud nog niet gestreden. “We hebben nog punten nodig, dat is duidelijk. Maar als we spelen zoals vandaag, dan heb ik er vertrouwen in dat we die ook zullen pakken.”

Toch bleef vooral de frustratie hangen. “Het is moeilijk te aanvaarden, want je voelt dat je een goede wedstrijd speelt. Misschien had ik zelf ook een kans beter moeten afwerken. Het zijn details die zo’n match beslissen.”
 

Jupiler Pro League

 Speeldag 26
KAA Gent KAA Gent 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 2-1 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
La Louvière La Louvière 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi

