RAAL-coach Frédéric Taquin ongezien hard voor eigen spelers: "We bestonden niet, dit was schandalig"

Frédéric Taquin stond met een somber gezicht op de persconferentie. Hij gaf zelf toe dat zijn ploeg simpelweg niet bestond tegen KV Mechelen.

Zondag kende RAAL een complete offday, zo’n wedstrijd waarin niets lukt. "Al in het wedstrijdbegin waren we niet goed. Het ontbrak aan intensiteit en ons blok stond veel lager dan voorzien. Ik voelde meteen dat het onze dag niet was. Nochtans hebben we dit seizoen vaker een slechte start kunnen ombuigen", verklaarde Frédéric Taquin op de persconferentie.

"De rode kaart bracht ons nog meer in de problemen. Majeed (Ashimeru) was aangeslagen, ik zag hem in de rust, maar ik heb nog niet met hem kunnen praten. We wachtten vijftien minuten om Owen Maës in te brengen voor Pape Fall, omdat Pape een aanspeelpunt is en belangrijk bij stilstaande fases. Maar hij is minder sterk in het benutten van de ruimte. Met tien man weet je dat je goed moet counteren", aldus de coach van de Wolven.

Dat plan pakte echter niet goed uit, mede door sterke bezoekers. "Mechelen liet de bal goed rondgaan en maakte ons moe. We wilden tot de rust standhouden om daarna een ander plan uit te rollen en het moreel hoog te houden. We begonnen agressiever aan de tweede helft, maar na twee minuten stond het al 0-2."

Tijd voor zelfreflectie

Het wedstrijdverloop was bijzonder frustrerend. "We hebben eigenlijk niet bestaan in deze match. Voor het eerst dit seizoen moet ik mij excuseren tegenover onze supporters. Je kan verliezen, maar niet op deze manier, niet zonder te strijden als krijgers. We zaten onder ons niveau, zowel qua inhoud als mentaliteit. Dat kan gebeuren, maar het is moeilijk te aanvaarden."

Lees ook... "Het wordt zeldzaam, petje af" : Speciaal verzoek van KV Mechelen werd door La Louvière aanvaard›

Taquin was scherp in zijn conclusie. "We waren nergens. Zelfs met elf hadden we wellicht niet gescoord. Zo presteren in ons eigen stadion is schandalig. Ik ben erg boos over de getoonde mentaliteit. Dit was niet het juiste moment. We moeten in de spiegel kijken. We zijn vaak geprezen om onze energie en intensiteit, maar wat we vandaag brachten, op dit moment van het seizoen, is onaanvaardbaar. Hopelijk tonen we volgende week bij Standard meer strijdlust. We kunnen in elk geval niets beginnen berekenen."