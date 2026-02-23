Peter Vandenbempt wijst Genk-speler aan: "Had een horrormiddag"

Standard boekte een verrassende 0-3-zege op het veld van KRC Genk en mengt zich opnieuw in de strijd om de top zes. Bij de Limburgers liep er niet veel volgens plan.

Standard verraste vriend en vijand door met 0-3 te gaan winnen op het veld van KRC Genk. De Rouches speelden goed hun spel en lieten Genk niets toe. De Limburgers waren zichzelf niet en konden op offensief vlak weinig klaarspelen.

Of de vermoeidheid ermee te maken had? "Achteraf is het makkelijk om je af te vragen of Nicky Hayen wel met dezelfde 11 had moeten beginnen als in Zagreb. Al verander je niet zomaar een ploeg in de goede flow", zegt Peter Vandenbempt bij Sporza.

Vandenbempt wijst op defensieve fouten bij Genk

"Hayen had achteraf ook een correcte analyse: KRC Genk vervalt steeds in dezelfde defensieve fouten. Zo had Sadick een horrormiddag, moet ik zeggen", ging de commentator verder. Iedereen zag het ook. Het tweede tegendoelpunt van Genk mocht Sadick volledig voor zijn rekening nemen.

"Overigens was er te weinig lef en diepgang", stelt Vandenbempt vast. Hayen zei hetzelfde op zijn persmoment. "Wel 71% balbezit, maar geen échte grote kansen. Nee, het was een donkere namiddag in Genk."

Bij een zege stond Genk nu in de top zes, maar na deze nederlaag is het extra spannend geworden. Standard strijdt weer mee. "Maar geen man overboord, want komend weekend ligt er tegen Gent weer een nieuwe kans om de top 6 binnen te komen. Met daarna nog Union en STVV, wordt het wel stilaan een must win."