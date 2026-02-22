Zulte Waregem-fans roepen trainer Vandenbroeck buiten: "Ik weet dat er een onderliggend thema bij hen speelt"

Het waren surrealistische uren aan de Gaverbeek. Zulte Waregem speelde een dijk van een wedstrijd en had genoeg kansen om drie wedstrijden te winnen, maar stond op het einde van de rit met lege handen en een 2-4-nederlaag. Daarbovenop keerde de harde kern zich ook nog tegen hun trainer.

Vandenbroeck kan ze er natuurlijk niet zelf intrappen. Zijn ploeg speelde nochtans één van de beste matchen van het seizoen, puur voetballend gezien dan. "Ik denk dat jullie een uniek wedstrijdbeeld hebben gezien", zuchtte Vandenbroeck achteraf.

Lukas Willen was verbaasd over de penaltyfout

"We waren 35 minuten heel goed aan de bal en konden Anderlecht grotendeels op hun helft houden, maar de laatste pass was niet goed genoeg om te scoren. En dan ja... een fase waar Lukas Willen heel verbaasd over was. Toen hij tijdens de rust hoorde dat hij de penaltyfout had begaan, kon hij het niet geloven. Hij voelde de bal tegen zijn hoofd."

Feit is dat Anderlecht na de penalty nog twee keer scoorde in drie minuten. "We waren tien minuten de pedalen kwijt. In ons enthousiasme om de 0-1 snel op te halen, hebben we onszelf verdronken. Dan vraag je een reactie in de tweede helft en krijg je die ook. Daarvoor kan ik de jongens enkel complimenten geven. Als Jeppe (Erenbjerg) zijn schot binnen gaat en niet op de paal, dan had je hier nog iets gezien", analyseerde Vandenbroeck.

Harde kern riep "Sven buiten"

Maar vreemd genoeg was Vandenbroeck achteraf de kop van jut bij de harde kern. "Ik vind dat we vandaag lof verdienen. De jongens hebben veel gegeven en getoond. Goed spelen is natuurlijk één ding en punten pakken een tweede."

"Dat ze mij viseren, voel je al een paar weken. Maar daar is ook een onderliggend thema dat hun onvrede voedt", aldus Vandenbroeck. U hoeft het niet ver te zoeken: de fans van Essevee zijn niet blij dat Jelle Vossen amper speelt. Tegen Anderlecht mocht hij pas in minuut 87 invallen, wat voor hen respectloos was.



Lees ook... Thorgan Hazard heeft boodschap voor Zulte Waregem-fans na zijn hattrick›

"Dat is hun perceptie van de zaken", zei Vandenbroeck nog. "Ik vind dat wij goede matchen spelen en daar onvoldoende voor beloond zijn. Ook uit op Antwerp en hier tegen La Louvière verdienden we meer. Maar het klopt dat het rendement bij ons minder aanwezig is."