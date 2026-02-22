De dag na de paniek: Union SG komt met nieuws naar buiten over Promise David

Union SG hield de adem in na de wedstrijd met Royal Antwerp FC. Aanvaller Promise David kwam na een duel met Daam Foulon slecht neer en had daarbij last van zijn heup. Hij moest uiteindelijk worden afgevoerd op een draagberrie.

Union SG vreesde dat het Promise David voor een tijdje zou moeten missen door een heupblessure. Eerst werd zelfs gedacht aan een hoofdblessure, maar dat was gelukkig niet het geval. Ondertussen is er meer nieuws.

Hoopgevende signalen over Promise David

"Promise David werd gisteren na zijn botsing naar het ziekenhuis gebracht. De eerste radiologische onderzoeken toonden geen breuken", komt Union SG nu met een update naar buiten die toch enigszins geruststellend lijkt.

"Hij mocht met medicatie naar huis en ondergaat begin volgende week extra scans en verdere controles", aldus nog de Brusselaars op de sociale media. Daardoor is het nog altijd afwachten, maar toch valt een en ander mogelijk mee.

Nog meer puzzelwerk voor David Hubert

Of Promise David meteen opnieuw zal kunnen spelen? Dat zal nog moeten blijken. Bovendien heeft David Hubert nog meer puzzelwerk voor de boeg. Vorige week moest namelijk Raul Florucz vroegtijdig afhaken. De Oostenrijkse international viel uit met een kuitblessure.



Vorige week onderging hij verdere onderzoeken. Het verdict was weinig hoopgevend, want door een scheurtje is hij meerdere weken out. En ook Kevin Rodriguez is met rugproblemen nog niet helemaal de oude.