Mag KAA Gent nog dromen van de Champions' Play-offs? Rik De Mil is duidelijk

Na een nederlaag in eigen huis tegen OH Leuven begin dit jaar werd nu ook tegen Cercle Brugge in de eigen Planet Group Arena verloren door KAA Gent. En zo wordt het een heel weekend lang bang afwachten wat de andere ploegen in de strijd om de top-6 laten zien.

Voor een club als KAA Gent is het halen van de Champions' Play-offs elk seizoen een inherent doel. Na de miskleun van vorig seizoen in die play-offs, lijkt het nu echter zelfs steeds moeilijker te worden om de top-6 te halen.

KAA Gent roemloos ten onder tegen Cercle Brugge

Wat vinden ze er bij KAA Gent zelf van? Uiteraard was er niemand tevreden met het spel wat de Buffalo's op de mat brachten. Zo was ook Rik De Mil onder meer zeer kritisch door een gebrek aan leiderschap en dergelijke meer.

"Als wij zo spelen, dan moeten we niet spreken over play-off 1. Ik zeg niet dat die doelstelling weg is, maar we moeten constanten vinden. Dat is ook een kwaliteit als team en dat is ons nu niet gelukt", aldus de coach van KAA Gent.

Kwaliteit bij KAA Gent moet omhoog

"Alle ploegen in de top-6 zullen het verdienen. Je kan het me iedere week vragen en iedereen spreekt over programma’s en dit en dat, maar er zijn geen makkelijke wedstrijden meer. Ploegen als OH Leuven en Cercle Brugge staan te laag geklasseerd."

Lees ook... Rik De Mil zegt waar het op staat na zwakke prestatie van KAA Gent›

"De kwaliteit zal omhoog moeten. We moeten correct analyseren, maar ik wil de spelers ook in bescherming nemen. Er zal moeten gesproken worden waarom die wisselvalligheid er is. Gaat het over druk of iets anders? Geen idee, maar het is aan mij om een oplossing te vinden."