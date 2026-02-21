Club Brugge-speler grijpt alles aan om te verbeteren en blessures te vermijden: de marginal gains

Club Brugge-verdediger Joaquin Seys (20) heeft dit seizoen al meer minuten gespeeld dan in heel vorig seizoen. De jonge linksback staat op 2.943 speelminuten, nog vóór het einde van februari, en behoort daarmee tot de meest gebruikte spelers van blauw-zwart.

Zijn prestatie tegen Atlético Madrid illustreert dat. Ondanks een ongelukkige handsbal speelde Seys 86 minuten met hoge intensiteit en toonde hij mentale veerkracht.

De toegenomen speeltijd komt niet zomaar uit de lucht vallen. Vorig seizoen kwam Seys plots in de A-ploeg en moest hij wennen aan het ritme van wedstrijden om de drie dagen. Fysiek woog de belasting toen soms zwaar door, maar nu staat hij veel steviger op zijn benen.

Daarbij speelt voeding een belangrijke rol. In overleg met de diëtiste van Club Brugge heeft Seys spiermassa opgebouwd, waardoor hij meer aankan en beter herstelt. Zijn werkethiek valt ook op: vaak is hij al vroeg in het Basecamp om extra te trainen, schrijft Het Nieuwsblad.

Joaquin Seys spreekt moderne technologie aan om blessures te vermijden

Seys is een man van marginal gains en werkt met technische hulpmiddelen om zijn prestaties te verbeteren. Thuis gebruikt hij BlazePod-lichtjes om zijn reactievermogen te trainen en houdt hij zich aan een strikte coretraining en herstelroutine.



Ook de speciale blauw- en oranje brillen van de club helpen hem scherp en gefocust te blijven of beter te recupereren. Samen met compressielaarzen en andere routines zorgt dit ervoor dat Seys optimaal kan presteren en blessures kan vermijden.

