Is er meer aan de hand? Francky Dury is niet mals in dossier van Jelle Vossen

Jelle Vossen knalde Zulte Waregem vorig seizoen naar de promotie. Dit seizoen zit hij te sterven op de bank en dat vindt Francky Dury bijzonder vreemd.

Dury is ondanks het feit dat hij al meer dan vier jaar gestopt is met coachen nog altijd wild van het spelletje. Ook Zulte Waregem, de club van zijn hart, volgt hij van dichtbij op.

Toptransfer met Ementa

Zo heeft hij ook nog vaak contact met CEO Michiel Beeuwsaert. De twee wisselen nog vaak van gedachten over Essevee en de transfers. “Ik zei hem dat ze op het hoogste niveau minder in de box zouden komen en dat er dus nog een balvaste spits ontbrak om hen buiten die box door de problemen te loodsen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Daarvoor kwamen ze uit bij Ementa. “Voor mij de belangrijkste speler van de ploeg. Maar alle credits aan Michiel, hoor. Want je moet hem wel nog vinden. Net als Erenbjerg, de béste speler van de ploeg.”

Al had die keuze duidelijk ook gevolgen voor boegbeeld Jelle Vossen die nauwelijks nog speelt. “Zoals ik het zag, zou Jelle - een van de meest doelgerichte spitsen in België - sámen met Ementa spelen”, oordeelt hij.

Probleem met Vossen?

Maar dat gebeurde niet. “Ik vind dat Sven Vandenbroeck het goed doet als trainer, want ik zie goeie patronen terug. Maar ik zou hem aanraden om met Jelle rond tafel te kruipen en de situatie als volwassenen uit te klaren.”



Dat betekent dat er toch meer aan de hand is, zo oordeelt ook Dury. “Want er ís iets, dat kan niet anders. En ik denk dat het ook begint te wegen op de groep”, is de conclusie.