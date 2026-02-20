Promotie voor SK Beveren lijkt onvermijdelijk: "Moet zo snel mogelijk prijs zijn"

De titelstrijd in de Challenger Pro League lijkt beslist. SK Beveren heeft een riante voorsprong en kan dit weekend al promoveren naar de Jupiler Pro League, al is het deels afhankelijk van Beerschot.

De titelstrijd in de Challenger Pro League is dit jaar niet erg spannend. SK Beveren doet het bijzonder goed en staat met 12 punten voorsprong op de eerste achtervolger, KV Kortrijk, aan de leiding. Bovendien heeft het een wedstrijd minder gespeeld.

Het kan moeilijk nog mislopen voor de Waaslanders. Dit weekend zouden ze al zeker kunnen zijn van promotie naar de Jupiler Pro League. Dan moeten zelf winnen van Patro Eisden Maasmechelen en hopen dat Beerschot niet wint.

SK Beveren kan promotie al veiligstellen tegen Patro Eisden

In dat geval keert SK Beveren sowieso terug naar de Jupiler Pro League. "Het is absoluut een taaie tegenstander", stelt aanvallende middenvelder Ferre Slegers vast bij Het Laatste Nieuws. "Een ploeg die je uit je spel wil halen, thuis sterk is en nog volop strijdt voor de play-offs."

"Maar bang zijn we niet", waarschuwt hij. "Ook daar willen we ons eigen voetbal spelen. Niet meegaan in hun spel, maar focussen op onze eigen balbehandeling." In het beste geval mag Beveren de promotie dit weekend al vieren. Er wordt nu al een groot scherm voorzien.



"Een mooi initiatief, maar wij willen niet vooruitlopen op de feiten. We hebben het ook niet in eigen handen. Beerschot moet punten laten liggen. Is het dit weekend niet raak, dan moet het volgende week tegen Charleroi gebeuren. Het moet zo snel mogelijk prijs zijn", besluit Slegers.